Klima nebo zisk: ropní magnáti prohráli s ekology

Klima nebo zisk: ropní magnáti prohráli s ekology

Tři ropné společnosti - Exxon Mobil, Royal Dutch Shell a Chevron, jedni z největších na světě - tento týden prohrály ve sporech s ekologickými aktivisty o své...

Pro Shell byla porážka v Haagu pro ekologickou organizaci Přátelé Země velkým zklamáním. Ve středu 26. května soud rozhodl, že společnost musí snížit emise uhlíku o 45 procent, protože je zodpovědná za změnu klimatu.Kromě přímého ovlivňování společnosti byl poprvé stanoven precedens, kdy soud ovlivnil podnikovou emisní strategii. Tato situace by mohla vést k novým soudním sporům a pravděpodobně i k porážkám znečišťujících společností.Akcionáři Chevronu poprvé většinou hlasů schválili požadavek, aby vedení společnosti stanovilo konkrétní cíle pro nepřímé emise. Jedná se o procesy, které se týkají práce společnosti, ale nejsou přímo kontrolovány, jako je výroba materiálů, které používá, nebo emise z dopravy spojené s pracovními cestami zaměstnanců.Pro Exxon Mobil byla problémem podpora akcionářů na výročním zasedání myšlenek aktivisty hedge-fondu Engine č. 1. Podle předběžných výpočtů nejméně dva ze čtyř kandidátů navržených fondem přešli do správní rady.Nadace Engine No. 1 vlastní podíl ve společnosti Exxon Mobil v hodnotě 54 milionů dolarů. Společnost utratila 35 milionů dolarů na boj proti jeho činnosti, ale bezúspěšně. Generální ředitel ropného gigantu Darren Woods připustil porážku a řekl, že společnost slyšela přání akcionářů snížit klimatická rizika.Tato opatření ukazují rostoucí tlak na mezinárodní ropné společnosti, aby agresivněji reagovaly na změnu klimatu, což má dalekosáhlé důsledky pro dodávky energie a investory do energetiky.Normy týkající se energetiky, které byly běžné před několika lety, jsou zničeny. Mezinárodní energetická agentura minulý týden ve své přelomové zprávě uvedla, že splnění emisních cílů bude vyžadovat ukončení investic do nových ropných a plynových polí. Hrozby pro budoucí poptávku po ropě podtrhl tento týden nadšený příchod nové elektrické verze pick-upu Ford F-150, který je známý jako nejoblíbenější americké auto.Kontrola ropné činnosti se zvyšuje, vlády po celém světě stanovily před mezinárodními klimatickými summity koncem letošního roku čisté cíle nulových emisí uhlíku. Zatímco většina velkých ropných společností posílila svou klimatickou politiku, podle nového výzkumu think tanku Carbon Tracker dosud nedosáhly cílů Pařížské dohody.„To odráží velkou změnu. Političtí lídři, obchodní lídři a investoři vystupují, aby se s touto klimatickou mimořádnou situací zabývali,“ uvedla Liz Gordonová, výkonná ředitelka řízení společnosti pro Společný důchodový fond státu New York, který podpořil aktivistickou kampaň proti Exxonu. „Tohle je dobrý den.“

