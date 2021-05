https://cz.sputniknews.com/20210528/lekar-vysvetlil-kdy-je-nejlepsi-doba-k-ockovani-proti-covidu-19-14644726.html

Lékař vysvětlil, kdy je nejlepší doba k očkování proti covidu-19

Alergolog a imunolog Vladimir Bolibok v rozhovoru pro rádio Sputnik vysvětlil, kdy je nejlepší doba k očkování proti koronaviru. 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru je nyní nejlepší čas na očkování. Léto je doba dovolených, lidé začínají cestovat, počet kontaktů se výrazně zvyšuje, proto je třeba se snažit předem zajistit maximální ochranu, řekl lékař.„Nejlépe je nechat se očkovat hned teď, neodkládat to, abyste si byli jisti, že na jakýchkoli cestách budete vy a vaše nejbližší okolí chráněni před možnou koronovirovou infekcí. Tím spíše, že nyní je pozorována tendence, že lidé, kteří onemocněli a uzdravili se v loňském roce, mají opět pozitivní testy PCR, průběh jejich onemocnění není těžký, ale přesto se jedná o koronavirovou infekci,“ zdůraznil Vladimir Bolibok.Pro ty, kteří měli covid před šesti měsíci, je dobré nechat se očkovat, protože to zvýší pravděpodobnost, že se vyhnete opakované infekci a pomůže to překonat postcovidní syndrom, je přesvědčen lékař. Podle jeho slov dánští vědci dospěli k závěru, že člověk dobře překoná postcovidní stav, pokud obdrží plnou dávku vakcíny, tj. obě složky.„Postcovidní stav je spojen se slabou imunitní odpovědí. U lidí, kteří prodělali koronavirovou infekci, cirkulují v organismu „střepiny“ z koronaviru, které stále vyvolávají mikroložiska zánětu. Úlomky koronaviru mohou zůstat v buňkách několik měsíců, dokud nedojde k regeneraci tkáně. Jakmile se necháme očkovat, hladina protilátek se zvedne, protilátky „čistí“ organismus od cizorodých proteinů koronaviru,“ vysvětlil Vladimir Bolibok v rozhovoru pro rádio Sputnik.

