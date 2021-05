https://cz.sputniknews.com/20210528/maresova-hycka-fanousky-zhavymi-fotkami-ze-spanelska-kdo-je-ta-dama-vedle-ni-14642847.html

Marešová hýčká fanoušky žhavými fotkami ze Španělska. Kdo je ta dáma vedle ní?

Marešová hýčká fanoušky žhavými fotkami ze Španělska. Kdo je ta dáma vedle ní?

Monika Marešová před pár dny odletěla za sluncem. Manžela, moderátora Leoše Mareše, nechala doma v Česku a odletěla si odpočinout do španělské Malagy.

Monika navštívila svoji kamarádku Terezu 𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓𝒐𝒗ou, která je majitelkou restaurace Tiebreak.V příspěvku ke společné fotce napsala: „Děkuji za skvělý čas.“ Tereza nezůstala stranou a odpověděla: „Já děkuji tobě! Za vše, za to, že jsi! Mám tě ráda.“Na jiné fotce Marešová znovu předvedla své dokonalé tělo a je jasné, že jí se kila navíc rozhodně netýkají. Na fotce v šeříkových plavkách ukázala, že je ve skvělé formě. Monika se ale netají tím, že zadarmo postavu určitě nemá. Jí zdravě a pravidelně trápí tělo cvičením.Fanoušci pod příspěvkem nadšeně komentovali vzhled české krásky.„Jak mladá holka, 18ka,“ napsala mrs.martinika.„Jako děvčátko,“ podpořila Moniku daduna1404.Uživatelka Vejahola Monice také zalichotila: „Moniko, jste opravdu kočka.“„Ta fialová moc sluší,“ okomentovala irmasimeckova.Uživatelku s přezdívkou Sonakarlikova překvapilo, že Monika plave, přestože v květnu je moře stále studené. „Jak do tý ledárny můžete vlézt,“ zeptala se.Monika MarešováMonika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story. Proslavila se zejména vztahem s moderátorem Leošem Marešem.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.

