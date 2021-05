https://cz.sputniknews.com/20210528/media-vojaci-nato-behem-cviceni-omylem-zautocili-na-bulharskou-vyrobnu-a-vystrasili-zamestnance-14653504.html

Média: Vojáci NATO během cvičení omylem zaútočili na bulharskou výrobnu a vystrašili zaměstnance

Média: Vojáci NATO během cvičení omylem zaútočili na bulharskou výrobnu a vystrašili zaměstnance

Zaměstnanci výrobny slunečnicového oleje v bulharské vesnici Češnegirovo (Plovdivská oblast na jihu země) byli svědky výsadku jednotek NATO na svém vlastním...

Nutno podotknout, že se jedná o manévry SWIFT RESPONSE 21, kterých se zúčastnili američtí, italští a bulharští vojáci. Scénář cvičení zahrnoval výsadek cizích vojsk na opuštěném letišti. Jak je uvedeno, výrobna se nachází velmi blízko letiště.Podle televizního kanálu 11. května kolem 13:30 přeskočila skupina vojáků vyzbrojených kulomety a automatickými zbraněmi plot závodu a vstoupila do výrobny. Dva zaměstnanci dílny uvedli, že jim vojáci nařídili, aby si sedli, rozdělili se do skupin a prošli všechny prostory závodu.Svědci incidentu nevolali na číslo 112, ale obrátili se na majitele závodu Marina Dimitrova, který v té době na místě nebyl. Podle něj poté okamžitě vyjel na letiště požadovat vysvětlení.„Okamžitě jsem k nim šel, když probíhala cvičení. Okamžitě jsem šel na vojenskou policii. Byli tam dva mladí lidé. Zavolali šéfovi a řekli, že nemohou nijak reagovat na to, co se stalo. Je to pro mě naprostá urážka. Je to, jako bych byl nějaký terorista. Urazilo mě to a ponížilo. Jako bychom byli nějací zločinci,“ řekl Dimitrov.Podle právníka Borislava Mazněva lze incident přirovnat k hrozbě zabitím.Televizní kanál NOVA požádal americké velvyslanectví v Bulharsku o komentář, tam však byla otázka předána ministerstvu obrany. Oddělení uvedlo, že případ zkontrolují a budou dále informovat.Zmiňme, že obyvatelé zmíněné vesnice Češnegirovo si již na cvičení stěžovali. Podle vedoucího administrativy města Christa Atanasova ho nikdo před blížícími se manévry nevaroval.„Nevěděl jsem, že tam budou cvičení, nikdo mi neposlal ani dopis, nikdo mě nevaroval. Dozvěděl jsem se o tom, když jsem viděl kamiony, ze kterých se vykládá zařízení. Na nás se obrátí až tehdy, když se stane něco nepříjemného,“ uvedl úředník 11. května.

