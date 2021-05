Mediální expert Štěpánek: Česká televize patří silám navázaným na Brusel

https://cz.sputniknews.com/20210528/medialni-expert-stepanek-ceska-televize-patri-silam-navazanym-na-brusel-14648004.html

V rozhovoru pro portál Parlamentní listy Štěpánek odpovídal na otázku, komu podle jeho názoru „patří“ Česká televize.„Patří těm politickým silám, které jsou navázány na Brusel, na TOP 09, na Piráty, na fialovou ODS… prostě na tuto část politického spektra, na tuto eurohujerskou část. Ale jak říkám, ve veřejnosti jsou také jiné názory a i ty jiné názory mají právo zaznívat,“ odpověděl mediální expert.„ČT dělá všechno proto, aby protežovala své oblíbence a naopak na televizní obrazovku nepouštěla ty, které tam pouštět nechce,“ zmínil v rozhovoru Štěpánek.Podle jeho názoru není problémem České televize to, co vysílá, nýbrž „problémem ČT je, co všechno nevysílá“, tedy zamlčuje.Zamlčování ale není jediné nařčení, které v rozhovoru pro portál vyslovil směrem k České televizi. ČT, podle jeho slov, „už prakticky osmnáct let vede boj s úřadem prezidenta republiky”.„Deset let za Klause, osm let za Zemana. To není normální! A myslím si, že chyba není na straně Hradu,” dodal k tématu boje ČT proti českým prezidentům Štěpánek.„Návrat do totality“Mediální expert rovněž nepovažuje za patřičné, aby radní České televize Hana Lipovská byla likvidována kvůli její činnosti v Radě České televize. Ta nedávno přišla s poznatky, které naznačují, že generální ředitel Petr Dvořák kvůli svému podílu ve společnosti Gopas by mohl být ve střetu zájmů.„Buď se ukáže, že Lipovská má pravdu, nebo že její argumenty nejsou natolik silné. Ale že by kvůli tomu, že vykonává svoji práci, měla být likvidována, no tak to se prostě vracíme do totality,” řekl pro Parlamentní listy Petr Štěpánek.Posudek na DvořákaMinulý týden bylo informováno, že Rada České televize chce mít k dispozici právní posudek věnovaný tomu, zdali byl generální ředitel televize Petr Dvořák ve střetu zájmů.Úkolem posudku bude zjistit, byl-li Petr Dvořák v křížku se zákonem kvůli spoluvlastnictví společnosti Gopas. Kromě jiného má posudek také uvést, řídí-li se Rada České televize jen zákonem o České televizi, či ještě dalšími právními normami – zákonem o střetu zájmů.Petr Dvořák střet zájmů odmítl. Smlouvy s Gopasem prý nepodepisoval a ani o nich nevěděl.

