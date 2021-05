https://cz.sputniknews.com/20210528/ministr-vnitra-hamacek-predlozi-v-pondeli-vlade-postup-jak-odskodnit-obyvatele-v-okoli-vrbetic-14650087.html

Ministr vnitra Hamáček předloží v pondělí vládě postup, jak odškodnit obyvatele v okolí Vrbětic

Hamáček konstatoval, že nejjednodušším způsobem je podle něj speciální zákon schválený parlamentem. Nutno podotknout, že exploze a zásah složek integrovaného záchranného systému zapříčinily, že majitelé nemohli hospodařit na stovkách hektarů pozemků. Advokát čtyř postižených obcí Stanislav Polčák se již dříve nechal slyšet, že došlo ke znehodnocení, událost měla vliv i na cenu nemovitostí, dopad byl i na kvalitu života obyvatel.Podle advokáta jsou přímé škody na majetku obcí Vlachovice, Haluzice a Lipová a města Slavičína kolem 80 milionů korun. Další škody, které byly způsobené obcím a obyvatelům, odhadl na stovky milionů korun.Po dnešním jednání uvedl, že lze adekvátně odškodnit obce i občany ještě do konce volebního období.Podle slov vicepremiéra Hamáčka je nutné dořešit hloubkovou pyrotechnickou asanaci pozemků v okolí areálu. Již v loňském létě byl vládě předložen ze strany ministerstva vnitra materiál, na základě kterého by měly být vytvořeny fondy ve výši asi 100 milionů korun. V té době však pro návrh nebyla politická podpora, z toho důvodu byl stažen. V současné době však byl návrh aktualizován a podle Hamáčka je resort vnitra o něm připraven jednat.Vrbětická kauzaPřipomeňme, že premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Praha vyhostila ze země 18 zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva v reakci na to prohlásila 20 zaměstnanců české diplomatické mise za nežádoucí osoby a uvedla, že obvinění z výbuchu jsou absurdní, nepodložená, smyšlená a pobuřující. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

