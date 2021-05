https://cz.sputniknews.com/20210528/ministryne-energetiky-usa-oznacila-rusky-plyn-za-nejspinavejsi-na-svete-v-moskve-zareagovali-14645536.html

Ministryně energetiky USA označila ruský plyn za „nejšpinavější na světě". V Moskvě zareagovali

Ministryně energetiky USA označila ruský plyn za „nejšpinavější na světě“. V Moskvě zareagovali

28.05.2021

2021-05-28T12:06+0200

2021-05-28T12:06+0200

2021-05-28T12:06+0200

Toto prohlášení učinila v průběhu jednání ve výboru dolní sněmovny amerického Kongresu pro vědu, vesmír a technologie. Takto okomentovala otázku sankcí vůči plynovodu Nord Stream 2 a uvedla, že je proti tomuto projektu. Ministryně energetiky prohlásila, že USA považují tento plynovod za „velmi nebezpečný“. „Přepravuje nejšpinavější na světě zemní plyn bez jakýchkoli bezpečnostních opatření proti výronům metanu. To je špatné pro naše podnebí,“ odůvodnila ministryně své stanovisko.Čistší než americký plynUhlíková stopa po ruském plynu dodávaném do Evropy plynovodem Nord Stream je čtyřikrát menší, než má plyn z USA, sdělil novinářům vicepremiér RF Alexandr Novak. „Nyní je spousta humbuku na téma ekologičnosti toho či onoho zboží. Avšak přistupujeme-li k této otázce vážně a bereme-li v úvahu objektivní údaje, může výsledek některé pozorovatele překvapit. Ruský plyn dodávaný do Evropy plynovodem Nord Stream má podle informací různých analytických a poradních agentur téměř čtyřikrát menší uhlíkovou stopu v přepočtu na kWh, než plyn dodávaný do Evropy z USA,“ řekl Novak.Otázka Nord Stream 2Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a řada evropských zemí.Americký prezident Joe Biden již dříve uznal, že sankce proti projektu Nord Stream 2 jsou v současné době kontraproduktivní, protože se výstavba blíží ke konci.Místopředseda ruské vlády Novak prohlásil, že Nord Stream 2 bude dostavěn a že práce na něm pokračují.

