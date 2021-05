https://cz.sputniknews.com/20210528/minsk-zaslal-protestni-notu-osmi-zemim-kvuli-prohlaseni-o-letadle-14644948.html

Minsk zaslal protestní nótu osmi zemím kvůli prohlášení o letadle

Minsk zaslal protestní nótu osmi zemím kvůli prohlášení o letadle

28.05.2021

Nóta byla zaslána Estonsku, Francii, Irsku, Norsku, Velké Británii, USA, Belgii a Německu poté, co Paříž, Dublin a Tallinn iniciovaly ve středu v Radě bezpečnosti OSN neveřejné projednání situace kolem přistání letadla v Minsku. Na základě jeho výsledků učinily tyto země prohlášení. Tvrdí se v něm, že letadlo Ryanair bylo donuceno k přistání z vymyšlených důvodů. Autoři dokumentu navíc vyzývají k propuštění na svobodu zadržených Romana Protaseviče a Sofie Sapegové.Stálý zástupce označil za nepřípustné zveřejnění jakýchkoli prohlášení „dříve, než bude provedeno oficiální vyšetření kompetentními strukturami (v první řadě ICAO), které mají právo podobná vyšetřování provádět“. Ve čtvrtek Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila, že zahájí vyšetřování situace s nouzovým přistáním letu Ryanair v Minsku.Ředitel letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary předtím zaslal dopis řediteli odboru letectví běloruského ministerstva dopravy, v němž označil incident s přistáním letadla v Minsku za „nezákonný a záměrný únos“, uvádějí noviny The Wall Street Journal s odvoláním na dopis.Podle jeho dopisu se běloruští dispečeři odmítli spojit s Ryanair po zprávě o bombě, a to i přesto, že je o to požádal kapitán letadla. O’Leary tvrdí, že prohlášení Běloruska o tom, že se v odboru letectví pokoušeli spojit s leteckou společností, jsou lživá.Incident s letadlem společnosti RyanairLetadlo irské letecké společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o zaminování, která se ukázala být falešná. Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel Telegram kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů včetně organizování hromadných nepokojů a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody.Spolu s ním byla zadržena občanka RF Sofie Sapegová. Podle informace ruského ministerstva zahraničních věcí je podezřívána z několika trestných činů podle běloruského trestního zákoníku, spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruských VLS a vojsk PVO Igor Golub.Nejvyšší představitelé členských zemí EU se rozhodli na základě výsledků jednání o Bělorusku v pondělí přijmout politické rozhodnutí o zákazu letů běloruských letadel v evropském vzdušném prostoru a rovněž doporučili evropským leteckým společnostem, aby se vyhnuly letům nad Běloruskem. EU vyzvala k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Bělorusku v souvislosti s tímto leteckým incidentem. Teď má být rozhodnutí vedení EU schváleno technicky na úrovni ministrů. Bělorusko na to prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení k otočení letadla nemůže být vůbec řeč. Včera zveřejnil odbor letectví Ministerstva dopravy Běloruska záznam rozhovoru pilota letadla Ryanair s běloruskými dispečery. Záznam neobsahuje žádné výhrůžky posádce ze strany dispečera.K nouzovým přistáním letadel docházelo i dříve. Nejskandálnějším případem bylo donucení k přistání letadla prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se prý na palubě letadla nachází spolu s prezidentem bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl v USA obviňován z vyzrazení státního tajemství.

