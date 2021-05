https://cz.sputniknews.com/20210528/nejen-avokado-dietologove-vyjmenovali-potraviny-ktere-vam-pomohou-zhubnout-14635796.html

Nejen avokádo. Dietologové vyjmenovali potraviny, které vám pomohou zhubnout

Američtí dietologové vyjmenovali potraviny, které pomáhají zhubnout. Doporučení zveřejnil časopis Eat This, Not That! 28.05.2021, Sputnik Česká republika

„Za účelem změny těla a dosažení stabilních výsledků je třeba se soustředit na konzumaci zdravých a výživných potravin ve správných dávkách,“ poznamenala dietoložka Lauren Hubert. Podle jejích slov mohou být pro zhubnutí dobré luštěniny, tedy fazole, čočka, turecký hrách a další. Jejich konzumace způsobí mírné snížení váhy dokonce v případě, že nebudete omezovat kalorie. Dietoložka Roxana Ehsani doporučila zahrnout do jídelníčku avokádo. „Zdravé tuky, jako ty, co obsahuje avokádo, přispívají ke vzniku pocitu nasycení. Znamená to, že se vám podaří kontrolovat chuť k jídlu a že delší čas nebudete cítit hlad,“ míní odbornice.Dietoložka Keri Gans z New Yorku zase pro zhubnutí doporučuje jahody. Obsahují totiž flavanoidy, které, jak svědčí průzkum, pomáhají udržet zdravou váhu, vysvětlila dietoložka. Jiní odborníci dotázaní magazínem také poradili zařazení do jídelníčku jogurtů, syrovátkových proteinů, čaje, vajec, těstovin, vlašských ořechů, arašídů a pistácií.Dieta pro diabetikyKrátkodobá dieta s nízkým obsahem sacharidů je účinná pro snížení váhy při cukrovce, nadváze a obezitě, uvádí se ve zprávě připravené britským Vědeckým poradním výborem pro stravování (SACN). Autoři zprávy dospěli k závěru, že po šesti měsících této diety pacienti, kteří kontrolovali hladinu cukru v krvi, ztratili již za tři měsíce víc nadváhy než ti, kdo tuto dietu nedrželi. Vědci ale poznamenali, že zatím nemají přesné důkazy účinnosti této diety při delším termínu. „Není jasné, jestli bude nízkosacharidová dieta účinná delší dobu. Nevíme rovněž, bude-li to platit pro všechny dospělé diabetiky druhého typu, a nejen pro lidi s nadváhou nebo obezitou,“ řekla hlavní dietoložka britské Správy pro ochranu veřejného zdraví Alison Tedstone. „Lidé s cukrovkou druhého typu, jež dodržují dietu s nízkým obsahem sacharidů, mají do svého jídelníčku zahrnout celozrnné potraviny nebo potraviny s velkým obsahem vlákniny, různé ovoce a zeleninu a také omezit konzumaci nasycených tuků,“ doporučuje dietoložka. Podle dat obsažených ve zprávě je dieta považována za nízkosacharidovou, když jejich obsah činí přibližně 37 %.

