Německo zaplatí Namibii 1,1 miliardy eur jako kompenzaci za genocidu

Německo oficiálně uznává zločiny spáchané na domorodých obyvatelích Namibie - Gerero a Nama - během koloniální nadvlády Německé říše v jihozápadní Africe před... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

„Nyní budeme tyto události oficiálně nazývat tím, čím byly z dnešního pohledu - genocidou,“ řekl Maas. „S ohledem na historickou a morální odpovědnost Německa požádáme Namibii a potomky obětí o odpuštění,“ dodal ministr zahraničí. Připomněl, že jednání mezi německými a namibijským orgány o vyřešení rozdílů vyplývajících z událostí před sto lety a oficiálního postoje k nim probíhala více než pět let. Byli do toho zapojeni i zástupci gererských a namských národů.Maas řekl, že Německo zahájí speciální program pro Namibii ve výši 1,1 miliardy eur na zlepšení infrastruktury ve venkovských oblastech, zásobování vodou, odborného vzdělávání. „Při jeho formování a provádění budou hrát rozhodující roli komunity postižené genocidou," řekl. Ministr také zdůraznil, že to nemá za následek právo požadovat náhradu škody.„Neexistuje způsob, jak za minulostí udělat tlustou čáru,“ řekl ministr a připomněl, že koloniální zločiny už dlouho komplikují vztahy mezi oběma zeměmi.Během potlačení povstání, které vypuklo v roce 1904, německé jednotky zavraždily nejméně 65 000 Gererů - téměř všechny muže, většinu žen a dětí. Velitel represivních sil, generál Lothar von Trota, pak nařídil vyvraždění tisíců místních obyvatel. Berlín odmítl uznat platnost gererských reparačních nároků, protože na počátku dvacátého století neexistoval mezinárodní zákon o ochraně civilistů. Německé orgány, které vyjádřily lítost a uznaly morální odpovědnost Německa za to, co bylo vykonáno, nicméně připomněly mnohamilionovou pomoc, která byla Namibii poskytována od roku 1990. Německo v roce 2004 požádalo o „odpuštění“ své koloniální minulosti a zároveň oznámilo pokračování rozsáhlé hospodářské pomoci Namibii, její kolonii v letech 1884 až 1915.A co Polsko?Před pár lety Varšava oficiálně požadovala zaplacení reparací z Berlína. Pracovní skupina zřízená v parlamentu země odhadla škody způsobené nacisty na 1 bilion dolarů. V roce 2019 polský prezident potvrdil svůj záměr požadovat od Berlína reparace. Kompenzace zemí, které byly během války napadeny nacistickým Německem, jsou „otázkou odpovědnosti a morálky“, řekl tehdy Andrzej Duda. Německo samo považuje otázku reparací za uzavřenou podle Německé smlouvy o sjednocení z roku 1990.

