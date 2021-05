https://cz.sputniknews.com/20210528/nova-ruska-pilotovana-kosmicka-lod-bude-moci-letat-kolem-mesice-az-pul-roku-14646748.html

Nová ruská pilotovaná kosmická loď bude moci létat kolem Měsíce až půl roku

Nová ruská pilotovaná kosmická loď Orel bude moci létat kolem Země asi rok a kolem Měsíce až půl roku. Vyplývá to z materiálů Roskosmosu zveřejněných na... 28.05.2021

2021-05-28T21:36+0200

„Násobnost použití návratného přístroje má činit: při letech kolem Země jako součást orbitální infrastruktury, trvajících minimálně 256 dní, a letech k Měsíci, trvajících maximálně 30 dní – deset letů; při letech k Měsíci a zapojení do složení měsíční orbitální infrastruktury, trvajících maximálně 180 dní – maximálně tři až čtyři lety,“ uvádí se v materiálech.Uvádí se, že celková životnost lodě Orel za podmínky patřičného technického obsluhování mezi lety má činit nejméně pět let, a pro návratný přístroj v jeho složení – deset let.Projektování nové ruské vesmírné kosmické lodi Orel (která se dříve nazývala Federace) pro lety k Měsíci probíhá od roku 2009. První zkušební start se očekává koncem roku 2023 za pomoci nosné rakety Angara-A5 z kosmodromu Vostočnyj. V roce 2024 se plánuje bezpilotní a v roce 2025 pilotovaný let této kosmické lodě.Zvířata na MěsíciV dubnu bylo oznámeno, že Roskosmos objednal projektování vesmírného přístroje nové generace Vozvrat-MKA-L k vyslání zvířat k Měsíci. S jeho pomocí mají být prováděny „lékařsko-biologické výzkumy společného působení činitelů meziplanetárního letu na živé organismy“, uvádí se v dokumentaci.Termínem ukončení předběžných prací je 15. listopad 2022 a o rok později určí odborníci projektový vzhled stroje.

