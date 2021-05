https://cz.sputniknews.com/20210528/pozor-na-brambory-podle-expertu-byste-ty-ktere-vypadaji-takto--nemeli-jist-14652285.html

Pozor na brambory! Podle expertů byste ty, které vypadají takto, neměli jíst

Téměř každý z nás miluje brambory. Můžou se použít do polévky, do salátu, jako příloha nebo klidně i samostatné jídlo. Než však začnete vařit své oblíbené...

Na světě existuje více než 4 000 odrůd původních brambor. Kromě brambor červených si možná také užíváte vaření s dalšími druhy, jako jsou sladké brambory, modré brambory, sladké brambory s fialovou slupkou nebo dokonce brambory s rudou slupkou. A seznam pokračuje i dál. Existuje však jedna barva, které byste se měli vyhnout za každou cenu. Jde o zelené brambory.Žádné brambory, které jsou zelené, byste neměli jíst. Pokud některé části brambor vypadají tak, že by se daly zachránit, vykrojte zelené části sami pomocí nože. Když má brambora zelené skvrny, znamená to, že byla infikována jedovatým solaninem. Pokud jste někdy viděli bramboru se zelenými klíčky, je to znamení, že má co do činění se solaninem.Technicky vzato to, co způsobuje u brambory její zelenou barvu, je chlorofyl, a i když pigment nemusí člověku nutně ublížit, měl by vám dát signál, abyste se měli na pozoru. Když jsou brambory vystaveny světlu, budou produkovat chlorofyl, což může také vést k vysokým hladinám solaninu. Jedná se o neurotoxin, což znamená, že pokud by se snědla, může vám způsobit bolest hlavy nebo způsobit nevolnosti. Pokud jich sníte větší množství, může vám to způsobit horečku, těžké dýchání a bolest žaludku.Je důležité si uvědomit, že toxin se přirozeně nachází ve všech bramborách, ale když jeho hladina překročí 0,1% v jedné bramboře, může dojít k vážným problémům. Nutno podotknout, že i kdybyste zkusili pozřít zelenou bramboru, zřejmě byste ji vyplivli – bude totiž nepříjemně hořká. Je to proto, že solanin má nepříjemnou hořkou chuť, takže vaše tělo by vás pravděpodobně zachránilo před konzumací této špatné zeleniny ještě předtím, než by se vůbec dostala dál.Sečteno a podtrženo, ujistěte se, že vaše brambory neleží na slunci, abyste je nakonec nemuseli vyhazovat.

