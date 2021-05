https://cz.sputniknews.com/20210528/predsednictvo-top-09-do-prosetreni-celeho-pripadu-vyzvalo-feriho-prerusit-sve-clenstvi-v-hnuti---14646368.html

„Věřím, že policie celou věc vyšetří.“ Kudla do zad Ferimu od TOP 09. Musí přerušit členství

„Věřím, že policie celou věc vyšetří.“ Kudla do zad Ferimu od TOP 09. Musí přerušit členství

Poslanec za Top 09 Dominik Feri byl poslední dobou medializován v souvislosti s nevhodným chováním k ženám a sexuálnímu nátlaku, kterého se měl dopustit. Hnutí... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-28T12:33+0200

2021-05-28T12:33+0200

2021-05-28T14:26+0200

česko

usnesení

sexuální obtěžování

top 09

skandál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/974/23/9742391_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dd7b8fa43920fd8cfd5e7fa419bfebbf.jpg

Předsednictvo hnutí se dnes na mimořádném jednání zabývalo obviněními, kterým čelí Dominik Feri, kde přijalo rozhodnutí, že bude lepší, když Feri do prošetření celého případu přeruší své členství v TOP 09.V usnesení, které hnutí přijalo je uvedeno:Hnutí dále vyjádřilo podporu všem, kteří se mohli stát obětí takového chování. „Pevně věříme, že se tomuto případu budou věnovat všechny kompetentní orgány a všechny případy budou co nejdříve pečlivě vyšetřeny,“ uvádí dál TOP 09.Policie celou věc vyšetříK věci se vyjádřil i místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Politik se omluvil za svůj rozhovor pro portál Seznam Zprávy, ve kterém se mimo jiné nechal slyšet, že celá kauza „zavání předvolebním bojem“ a Feri podle něj „má zřejmě čisté svědomí“.Dodal, že se omlouvá všem, kdo kdy byli v situaci oběti sexuálního násilí, a že neuvážil traumata, která s sebou podobný prožitek přináší.Podpora Schwarzenberga Svého stranického kolegy Dominika Feriho se na portálu Echo24 a serveru iDNES.cz zastal předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a označil svědectví některých dívek za přehnané. Schwarzenberg však za svá slova čelil ostré kritice. Například novinář a politik Matěj Stopnický na své sociální sítí napsal, že Schwarzenberg tímto trumfnul i krytí pedofilie katolickou církví. Celou situaci kritizoval i podnikatel a provozovatel několika soukromých škol Ondřej Konia, který dal ultimátum Karlu Schwarzenbergovi a Tomáši Czerninovi kvůli jejich slovům, kterými se pokusili obhajovat Feriho a jeho skutky, že pokud do 7 dní nepřijde z jejich strany omluva, vystoupí z TOP 09. Kauza Dominika FerihoMladý politik Dominin Feri (TOP 09) čelí v posledních dnech nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevily se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá. Následně se vzdal svého poslaneckého mandátu a uvedl, že na podzim v parlamentních volbách kandidovat nebude.

https://cz.sputniknews.com/20210527/nejvetsi-bizar-v-afere-feri-euposlanec-zahradil-ukazal-na-spionomanii-a-vymysly-novinaru-14634057.html

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usnesení, sexuální obtěžování, top 09, skandál