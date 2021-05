https://cz.sputniknews.com/20210528/reditelka-black-lives-matters-opousti-svuj-post-celila-vysetrovani-financniho-skandalu-14646927.html

Ředitelka Black Lives Matters opouští svůj post. Čelila vyšetřování finančního skandálu

Ředitelka Black Lives Matters opouští svůj post. Čelila vyšetřování finančního skandálu

Jedna ze zakladatelek a vůdkyň hnutí Black Lives Matter Patrisse Cullorsová odstoupí z funkce výkonného ředitele fondu Black Lives Matters Global Network... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-28T15:43+0200

2021-05-28T15:43+0200

2021-05-28T15:43+0200

Dříve se Cullorsová dostala na titulky zahraničních médií poté, co New York Post přišly s informacemi, že Cullorsová koupila čtyři domy, za které spolu zaplatila 3,2 milionů dolarů. Tato informace přinutila šéfa Black Lives Matters v New Yorku Hawka Newsona uchýlit se k nezávislému vyšetřování. Cullorsová však kategorický odmítla, že by své náklady hradila z peněz, které byly věnovány nadaci a označila je za naprosto nepravdivé. Zdůraznila, že jejími hlavními zdroji příjmů jsou smlouvy s YouTubem a také prodej knih. Cullorsová oznámila, že odchází s postu výkonného ředitele fondu BLM. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že se chce soustředit na vlastní projekty, mezi které patří vydání druhé knížky a uzavření dohody se studiem Warner Bros. Jednu z nejvyšších funkcí ve fondu Cullorsová zastávala více než pět let. Poznamenala, že její odchod nesouvisí se skandálem ohledně koupě elitní nemovitosti a dodala, že toto rozhodnutí už učinila více než před rokem. Hnutí Black Lives Matter, které lze přeložit, jako „životy černých mají význam“, organizuje spoustu vystoupení v amerických, ale také v mnoha městech jiných zemí, kde se snaží bojovat za rasovou rovnost.Associated Press odhaduje, že fond BLM obdržel v roce 2020 dobročinné příspěvky v objemu 90 milionů dolarů. Představitelé fondu uvedli, že koncem roku bylo na jejich účtu 60 milionů dolarů. Čtvrtina příspěvků byla použita na granty organizací, v čele kterých stojí osoby s tmavou pletí, jako i na další dobročinné projekty. Ozývaly se však i kritické hlasy, které fondu vyčítaly, že by mohla větší částka peněz putovat na pomoc rodinám, které se staly oběťmi policejní šikany. Představitelé fondu, včetně Cullorsové, reagovali, že tyto rodiny podporují, ačkoliv neuvedli přesné částky finančních příspěvků. Připomeňme, že koncem května 2020 se v mnohých velkých městech USA konaly protesty kvůli projevům násilí a rasizmu v policejních řadách. Jedním z takových případů byla smrt Afroameričana Georgea Floyda, který zemřel v důsledku zadržení policií v Minneapolisu. Zmiňme, že jeden z policistů byl obviněn z vraždy a další tři ze spoluúčasti. V těchto případech se také angažoval fond Black Lives Matter, jež bojuje proti násilí páchaném na černoších.

