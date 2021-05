https://cz.sputniknews.com/20210528/single-butter-skupiny-bts-stanovil-hned-nekolik-rekordu-guinessovy-knihy-14648325.html

Single Butter skupiny BTS stanovil hned několik rekordů Guinessovy knihy

Single Butter skupiny BTS stanovil hned několik rekordů Guinessovy knihy

Členové jihokorejské skupiny BTS stanovili několik nových Guinessových rekordů po vydání 21. května jejich singlu Butter a klipu s ním, uvádí se na webu... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-28T14:28+0200

2021-05-28T14:28+0200

2021-05-28T14:28+0200

svět

youtube

hudba

jižní korea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/14648403_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_41660aa2e883e11698745e49bb7276d7.jpg

Video s touto písní zhlédlo současně 3,9 milionů diváků po jeho premiéře na YouTube (předchozí rekord také patří BTS: jejich single Dynamite sledovaly současně tři miliony diváků).Píseň Butter se stala také nejsledovanějším hudebním videem na YouTube v prvních 24 hodinách po vydání, měla přes 108 milionů zhlédnutí (v současné době má už 241 milionů).V Guinessově knize rekordů rovněž podotýkají, že poté, co byl single zveřejněn na Spotify, měl přes 11,042 milionu zhlédnutí a stažení v prvních 24 hodinách. Byl tím překonán předchozí rekord písně I don’t care v podání Eda Sheerana a Justina Biebera o téměř 65 tisíc zhlédnutí (v roce 2019 měli hudebníci debut na Spotify s 10,977 miliony stažení).Úspěch BTS na Spotify byl potvrzen dalším úspěchem. Do 27. dubna 2021 se vysílala hudba BTS na servisu 16,3miliardkrát. Nepodařilo se to předtím ani jednomu interpretovi.

https://cz.sputniknews.com/20200821/video-kouka-cely-svet-novy-klip-bts-dynamit-za-nekolik-hodin-ziskal-sedesat-milionu-zhlednuti-12407439.html

jižní korea

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

youtube, hudba, jižní korea