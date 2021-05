https://cz.sputniknews.com/20210528/slovensko-se-domluvilo-se-sousedy-na-uznavani-ockovacich-certifikatu-problemem-je-sputnik-v-14644415.html

Slovensko se domluvilo se sousedy na uznávání očkovacích certifikátů. Problémem je Sputnik V

Slovensko se domluvilo se sousedy na uznávání očkovacích certifikátů. Problémem je Sputnik V

Slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok dnes 28. května oznámil, že Česká republika, Maďarsko i Rakousko budou uznávat slovenské očkovací certifikáty... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Situace je podle Korčoka trochu jiná v Rakousku. Rakousko bude uznávat slovenské certifikáty o očkování pouze tehdy, když se bude jednat o vakcínu zaregistrovanou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO).Schválení vakcíny Sputnik VSlovenská vláda na svém jednání 26. května schválila očkování ve své zemi ruskou vakcínou Sputnik V. Očkování by podle usnesení vlády mělo začít nejpozději 7. června. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský již dříve uváděl, že očkovací centra i technické zabezpečení v takzvané čekárně připravují k tomu, aby se mohlo začátkem příštího měsíce začít očkovat ruskou vakcínou.Občané tak dostanou Sputnik V na výběr jako jednu z možností při očkování proti covidu. Za zmínku však stojí, že tento přípravek dosud není schválen Evropskou lékovou agenturou.První dodávka Sputniku V dorazila na Slovensko již 1. března, ale po politické kauze se touto vakcínou doposud neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michaľanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení.Vakcínu posuzovala slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana k prozkoumání. Podle expremiéra Igora Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Výsledky kontroly by měly být známé do konce května.

