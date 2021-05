https://cz.sputniknews.com/20210528/sportovkyni-petru-vlhovou-zasahla-zprava-o-smrti-slovenskeho-cyklisty-ridicum-vzkazala-drsna-slova-14647684.html

Sportovkyni Petru Vlhovou zasáhla zpráva o smrti slovenského cyklisty. Řidičům vzkázala drsná slova

Slovensko tento týden zasáhla smutná zpráva, když při dopravní nehodě zemřel profesionální cyklista Adrián Babič. 24letý sportovec zemřel během tréninku, když... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

Tato tragická událost rozzlobila nejen širokou veřejnost, ale i slovenskou hvězdu zimních sportů Petru Vlhovou, která na sociální síti popsala své pocity, přičemž kritikou nešetřila ani samotné řidiče. Své vyjádření publikovala na takzvaných stories, která po 24 hodinách zmizí.Vlhová se v podobné situaci nejednou sama ocitla, protože kolo používá v rámci tréninkové přípravy, ale před arogantními řidiči se musí mít na pozoru. „Dnes na nás někdo troubil zpoza volantu, pěkně ho zdravím,“ dodala naštvaná Vlhová, která vyjádřila velkou podporu rodině zesnulého Adriána Babiče.Tragické úmrtíNejúspěšnější slovenský sportovec na deaflympiádě, čtyřiadvacetiletý cyklista Adrián Babiš, zemřel v tomto týdnu při tréninku po srážce s autem. „Adrián Babič zahynul. Včera v noci zemřel při srážce s motorovým vozidlem vynikající a nadějný hluchoněmý 24letý cyklista Adrián Babič. Několikanásobný deaflympijský a čtyřnásobný medailista z posledního mistrovství Evropy v neslyšící cyklistice se už letní deaflympiády nezúčastní....“ stálo na profilu Deaflympijského výboru Slovenska na Facebooku.Adrián Babič se sportu věnoval od útlého dětství. Tehdy měl rád biketrial. V patnácti letech si vyzkoušel cyklistický maraton na horském kole a zamiloval se do horské cyklistiky.Otec a strýc ho přivedli k cyklistice. Oba se stali mistry Československa. Mladý a úspěšný cyklista se rozhodl jít v jejich šlépějích. Svého prvního velkého triumfu dosáhl v roce 2014, stříbra mezi sportovci se sluchovým postižením v týmové štafetě na horských kolech v Rakousku.Babič také soutěžil se zdravými závodníky.Byl mistrem a vicemistrem Slovenska v časovce jednotlivců do 23 let, měl bronz ze slovenské časovky jednotlivců v elitní kategorii, stal se juniorským mistrem Slovenska v zimním triatlonu, vítězem Slovenského poháru silniční cyklistiky v sezoně 2019 a účastníkem mistrovství Evropy a světa.

