Třetí blok Dukovan byl na dva týdny odstaven

Média píšou o tom, že v Jaderné elektrárně Dukovany odstartovala plánovaná odstávka třetího výrobního bloku. Souvisí to s výměnou zhruba čtvrtiny paliva...

Publikace poznamenává, že odstávka má trvat čtyřicet dní, zbylé bloky elektrárny zůstávají v provozu. Výkon začali operátoři postupně snižovat od pátečního rána. Z reaktoru do sousedního bazénu skladování bude vyvezeno devadesát palivových a regulačních kazet, které zajišťovali potřebný výkon během uplynulých pět let. „Zbývající kazety přeskládáme a na uvolněná místa zavezeme stejný počet čerstvých palivových kazet,“ oznámil ředitel Dukovan Roman Havlín.Dodal, že navíc se uskuteční kontrola tlakové nádoby reaktoru, parogenerátorů a generální údržba druhého cirkulačního čerpadla.Nadále bude probíhat i modernizace podružných rozvaděčů.Z publikace vyplývá, že mezi úkoly energetiků patří i kontrola části parních turbín, údržba systémů kontroly a řízení nebo elektrických systémů záložního napájení. Připomíná se, že třetí dukovanský blok je v provozu od 1. května loňského roku. Bloky elektrárny se zastavují pravidelně právě za účelem výměny paliva, servisu a kontrol zařízení.Čtvrtý blok Dukovan byl letos odstavený od 12. února do 8. dubna. V polovině listopadu bude dočasně mimo provoz druhý blok. Celkový výkon elektrárny Dukovany, která byla uvedena do provozu v 80. letech minulého století, činí 2040 megawattů. Díky mí se pokrývá pětina spotřeby elektřiny v České republice.

