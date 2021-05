https://cz.sputniknews.com/20210528/v-recku-predstavili-evropsky-digitalni-certifikat-o-covidu-19--14649293.html

V Řecku představili evropský digitální certifikát o covidu-19

V Řecku představili evropský digitální certifikát o covidu-19

V Řecku se konala prezentace evropského digitálního certifikátu o covidu-19 (EU Digital COVID Certificate), kterého se zúčastnil řecký premiér Kyriakos... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-28T15:48+0200

2021-05-28T15:48+0200

2021-05-28T15:48+0200

svět

koronavirus

certifikace

řecko

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1084/90/10849062_0:65:2220:1314_1920x0_80_0_0_a4369d7b79f520bd04906dbb239b1e67.jpg

Certifikát byl vypracován na návrh řeckého premiéra, který byl 12. ledna zaslán šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Jeho zavedení na evropské úrovni je plánováno na 1. července.„Jedná se o jeden z největších mezioborových projektů v EU,“ uvedl ministr pro digitalizaci Kyriakos Pierrakakis, který projekt představil. Podle něj „EU realizuje premiérův návrh, aktivuje nástroj, který usnadní život občanů, aby se bezpečně vrátili do každodenního života“.Ministr poznamenal, že Řecko bude moci vydávat takové dokumenty i zahraničním návštěvníkům. „Budeme moci vydat řecký digitální certifikát pro turisty, pokud budou testováni v Řecku,“ řekl a poznamenal, že to výrazně zjednoduší proces návratu cestujících do jejich zemí.Certifikát bude obsahovat pouze základní informace, jako je jméno, datum narození a datum vydání, jakož i informace o vakcíně, kterou dostal cestující, nebo o testu, který absolvoval, nebo o nemoci a uzdravení.Řecko je připraveno začít používat digitální certifikát do 1. července. Řecký premiér vyzval všechny členské státy, aby se držely harmonogramu, aby nedocházelo ke komplikacím. Mitsotakis uvedl, že účelem zavedení osvědčení není rozdělit občany. „Evropský digitální certifikát není nic jiného než vysokorychlostní silnice. Usnadní cestování, zejména v létě. Certifikát je velmi důležitý pro Řecko jako turistickou zemi, ale také pro všechny členské státy, protože chceme obnovit svobodu pohybu,“ řekl.Charles Michel blahopřál Mitsotakisovi, uvedl, že certifikát je „velkým úspěchem“ a řekl, že je „velmi hrdý“ na to, že je v Řecku na této prezentaci, a to vzhledem k významu, který bude mít pro životy evropských občanů.Místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas řekl, že v lednu v tuto myšlenku věřilo jen málo lidí.

https://cz.sputniknews.com/20210527/na-schvaleni-eu-se-neceka-rusko-doda-unicefu-220-milionu-doz-sputniku-v-14640808.html

řecko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, certifikace, řecko, eu