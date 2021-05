https://cz.sputniknews.com/20210528/v-televiznich-novinach-konci-po-trinacti-letech-petr-suchon-o-odchodu-se-dozvedel-rano-v-praci-14648882.html

V Televizních novinách končí po třinácti letech Petr Suchoň. O odchodu se dozvěděl ráno v práci

V Televizních novinách končí po třinácti letech Petr Suchoň. O odchodu se dozvěděl ráno v práci

Moderátor Televizních novin na Nově Petr Suchoň dnes oznámil, že po třinácti letech končí a na obrazovkách ho tak již nebudeme moci vídat.

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/14648773_0:185:1200:860_1920x0_80_0_0_77e0d33daa747918e735a3d73fb0540a.jpg

Vedení televize tuto překvapivou informaci potvrdilo v pátek dopoledne. „Připravujeme novou podobu vysílání našich zpravodajských pořadů, což si vyžádalo i organizační změny. Jednou z nich je bohužel to, že se musíme rozloučit s Petrem Suchoněm. Přejeme Petrovi hodně štěstí a děkujeme mu za práci odvedenou u nás na Nově,“ cituje portál Blesk slova mluvčí televize Barbory Dlabáčkové.Samotný moderátor uvedl, že z jeho iniciativy odchod nebyl. Prý totiž přišel do práce jako obvykle a dozvěděl se, že končí. Suchoň o svém odchodu informoval i na sociální síti. „Lidé, kamarádi. Po třinácti letech jsem dnes skončil v televizi Nova. Tyyyy vado, třetina života. Devět let jsem měl tu čest moderovat vlajkovou loď - Televizní noviny. Když jsem nastupoval, byly Televizní noviny jedničkou. Opouštím je v pozici, kdy jsou jedničkou naprosto neotřesitelnou. Pozor! To neříkám, že je to mnou, jen že jsem to kolegům snad nekazil. Děkuji za šanci. Bylo mi ctí. Petr,“ napsal.Pod fotkou se vyrojilo mnoho reakcí, přičemž k vidění byla i známá jména. Například moderátorka Inna Puhajková jej označila za „jednoho z nejlepších moderátorů, jaké kdy poznala“.Tanečnice Lucie Hunčárová uvedla, že sledovala zpravodajství jen kvůli němu a popřála mu hodně štěstí v novém zaměstnání. „Měl jsem rád vaše občasné vtipy na konci relací. Budete mi tam chybět,“ vzkázal Petrovi jistý uživatel.Nutno podotknout, že moderátor se „zapsal“ do povědomí veřejnosti loni na podzim, kdy vedl rozhovor s šéfem České lékařské komory Milanem Kubkem.„Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev. To jste myslel jak? V neděli byl slunečný den, jestli narážíte na ten trh na náplavce, bylo sluníčko. I sám pan premiér na svých sociálních sítích vyzýval, pojďte ven, protože vitamín sluníčkový je to nejlepší. A vy pak vytváříte pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři,“ uvedl tehdy moderátor.

