Ve Francii 240 četníků hledalo neznámého pachatele, který zaútočil na policistu. Nakonec byl zadržen

Na pátrání po útočníkovi, který těžce zranil policistku poblíž francouzského města Nantes, se podílelo 240 četníků, včetně protiteroristické jednotky... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

V pátek ráno neznámý pachatel zaútočil nožem na policistku ve francouzské komuně La Chapelle-sur-Erdre poblíž Nantes, poté uprchl. Oběť byla vážně zraněna. Dříve bylo oznámeno, že po útočníkovi pátralo 80 četníků a vrtulník.Poznamenává se, že motivy útoku nejsou dosud známy.Televize BFM později informovala, že pachatel byl nakonec zadržen.Během zatčení došlo k přestřelce a útočník zranil dva četníky. Byl zajat zaživa.K incidentu došlo na policejním útvaru, po útoku útočník odebral oběti zbraň a uprchl. Policie varovala obyvatele před možným nebezpečím.Podle informací novin Parisien policistka při útoku dostala několik ran nožem do nohy.Na místo incidentu dorazil šéf francouzského ministerstva vnitra Gérald Darmanin.Média rovněž informují o tom, že pachatel trpěl duševní poruchou. Současně figuroval v rejstříku prevence teroristické radikalizace.Minulý týden Sputnik psal o tom, že jeden člověk zemřel a čtyři byli zraněni při útoku muže s nožem v nizozemské metropoli Amsterdamu. Útočník byl zadržen.V noci na sobotu spáchal muž ozbrojený nožem řadu spontánních útoků na kolemjdoucí ve čtvrti De Pijp.V důsledku útoků jeden člověk zemřel a další čtyři byli odvezeni do nemocnice. Policie podezřelého z útoku zadržela, byl to 29letý muž.

