Vědci našli další komedii Lope de Vegy, která byla považována za dílo jiného autora

Divadelní hra pod názvem Udělal jsem, co jsem mohl, a osud to, co se mu zachtělo (Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido), od autora, za něhož... 28.05.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/14651842_0:446:2049:1598_1920x0_80_0_0_b0a77a5d3d267df39f2c77d772ed1c91.jpg

Exempláře díla jsou uskladněny v Národní knihovně – první vydání sevillské tiskárny Francisco de Lyra (1632-1634) spolu se dvěma výtisky z 18. století, ve kterých jako autor díla figuruje Miguel Bermúdez.Profesor španělské literatury na univerzitě v Ženevě univerzity Abraham Madroñal dokázal, že autorem divadelní hry je Lope de Vega. Autor studie zjistil, že stovky výrazů a dokonce i celých veršů z této komedie se úplně shodují s frázemi v ostatních pracích Lope de Vegy.Tato komedie byla údajně napsaná v poslední životní fázi Lope de Vegy, které bývá označováno jako „de senectute“, období smutku plné umění. Zmiňme, že v tomto období vznikly i další jeho významná díla, jakým je například Trest bez pomsty, které obsahuje úvahy o jeho osobních zklamáních. Univerzita společné s radnicí v Olmedu teď plánuje vydat dílo s přiznáním skutečného autora nejslavnějšího španělského dramatika Lope de Vegy.

španělsko

2021

