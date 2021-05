Volný tříhodinovým monologem mařil jednání sněmovny. Zastavil ho až Pikal

https://cz.sputniknews.com/20210528/volny-trihodinovym-monologem-maril-jednani-snemovny-zastavil-ho-az-pikal--14650424.html

Sněmovna tak nemohla dokončit ani schvalování novely o digitalizaci notářské činnosti. Volný uvedl, že má připraveno mnoho literatury, dokud ve Sněmovně nevystoupí zástupci petic, které zpochybňují restriktivní postup vlády během pandemie koronaviru i vakcinace. Volný byl u mikrofonu kolem tři a půl hodiny. Na část svého vystoupení si dokonce k pultu přines i židli. Co se týče předlohy k invazivním druhům, Volný zpočátku mluvil o pozměňovacím návrhu, který by umožnil lov lukem. Autor Petr Pávek ho ale k této předloze ve druhém čtení nepodal a proto se o něm hlasovat nebude.Volný se dále vyjádřil k sporné úpravě Josefa Kotta, týkající se usnadnění kácení stromů poblíž vodovodů a kanalizací.Předsedající schůze Vojtěch Filip Volného upozornil na to, že jeho vystoupení se hodí do prvního nebo druhého čtení projednávání zákonů. „Nemluvíte k věci, pokud jde o rozpravu ve třetím čtení,“ zmínil Filip. Volného také upozornil, že když nebude mluvit k věci, může být jeho vystoupení přerušeno. „Víte, co se děje, když mi někdo vypne mikrofon,“ odpověděl Volný s citelnou narážkou na lednový konflikt přímo u pultu. Volný tehdy dostal pokutu odpovídající měsíčnímu platu poslance. Situaci definitivně vyřešil až Vojtěch Pikal, když jako řídící přerušil schůzi až do úterního odpoledne.

