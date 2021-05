https://cz.sputniknews.com/20210528/z-ambiciozniho-projektu-jsou-v-tuto-chvili-trosky-bobosikova-a-lipovska-se-obuly-do-trikolory-14645176.html

„Z ambiciózního projektu jsou v tuto chvíli trosky,“ Bobošíková a Lipovská se obuly do Trikolóry

V úvodu příspěvku stojí otázka, zda v letošních volbách uslyšíme konzervativní hlas.„Z ambiciózního projektu jsou v tuto chvíli trosky,“ míní v Institutu. Podle Institutu konzervativní politická strana prosazuje:· Malý, ale silný stát.· Důslednou ochranu soukromého vlastnictví.· Škola vzdělává, vychovává rodina.· Stát nemá jiné než naše peníze.· Není žádný oběd zadarmo.· Jaderná energetická velmoc Evropy.· Národní zájmy uvnitř i mimo EU.· Czexit.„Nikdy není pozdě. Půjdeme do toho,“ stojí v závěru příspěvku, pod kterým se nachází fotografie vraku auta, jakož symbolu současného stavu hnutí Trikolóra. Příspěvek sdílela na svém facebookovém účtu také radní ČT Hana Lipovská.Zmiňme, že s kritikou hnutí Trikolóra, kterou uveřejnil Institut a Hana Lipovská na svých sociálních sítích, nesouhlasí všichni uživatelé. Někteří z nich pilně hnutí obhajovali.„Další status o Trikolóře, který nechápu. Půjdeme do toho? Kdo s kým? Já do toho s Trikolórou a Svobodnými jdu určitě, nikdo lepší tu momentálně není. A vy?“ míní jeden ze sledujících.Někteří uživatelé odmítají, že by byla Trikolóra v troskách a v komentářích poukazují na nový subjekt tvořený Trikolórou, Svobodnými a Soukromníky a myslí si, že to má smysl. „Úplně to nechápu. Nic není v troskách, Trikolóra jde společně se Svobodnými a Soukromníky do voleb jako jediný pravicový subjekt v ČR. Naopak, s novým vedením má podle mě větší tah na bránu,“ připájí se další sledující. Hnutí Trikolóra opouštějí členovéTrikolóru v Královéhradeckém a Jihočeském kraji hromadně opouští její členové. Důvodem těchto skutků je to, že po odchodu lídra hnutí Václava Klause ml. členové nesouhlasí se směrováním hnutí.Nová strana Trikolóra Svobodní SoukromníciHnutí Trikolóra, Svobodní a Strana soukromníků ČR budou v nadcházejících volbách kandidovat jako jedna volební strana. Aby se dostali do Poslanecké sněmovny, bylo by postačující nabrat pět procent hlasů. Podle volební novely, kterou schválil prezident Miloš Zeman, by tříčlenná koalice musela získat 11 procent hlasů.Kandidovat budou pod společným názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Soustředit se chtějí především na pravicové voliče, bránit svobodu, respekt k právu, českou korunu a přispět k prosperitě České republiky snižováním daní a byrokracie.V nejbližší době mají v plánu představit veřejnosti lídry v jednotlivých krajích, stínovou vládu a také volební program.

