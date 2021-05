https://cz.sputniknews.com/20210529/australanka-ukazala-novy-zpusob-jak-povesit-pradlo-a-proslavila-se-na-tiktoku-14647535.html

Australanka ukázala nový způsob, jak pověsit prádlo a proslavila se na TikToku

Obyvatelka Austrálie ukázala svůj vlastní způsob věšení prádla po praní a stala se slavnou na sociálních sítích. Video se objevilo na jejím účtu TikTok. 29.05.2021, Sputnik Česká republika

Bloggerka Liesl Elizabeth zveřejnila video, ve kterém vysvětlila svým následovníkům, že nejprve pověsí mokré věci na ramínko a pak je umístí na sušičku. Podle bloggerky se jí tímto způsobem podaří umístit na příčníky více oblečení. Kromě toho je prádlo méně pokrčené a netvoří se na něm záhyby.„Nyní místo 32 věcí se na sušičce suší 73 položek šatníku, rychleji a bez nutnosti žehlení," napsala Australanka ve svém příspěvku. Diváci videa poděkovali dívce za navrhovaný záchranný plán v komentářích: „Wow, to je dobrý způsob!", „Působivé!“, „Jak to, že jsem na to předtím nemyslel.“, „Proč jsem to neudělala dříve?", „Šok.“Začátkem března jiná bloggerka ukázala rychlý způsob, jak pověsit oblečení do skříně. Ve zveřejněném videu si Carol Larsonová položí na ruku sedm triček, pak vezme do druhé ruky stejný počet ramínek a postupně na ně natáhne každou věc.Podle autorky příspěvku se jí tímto způsobem podaří zavěsit velké množství oblečení za méně než minutu. Publikace Larsonové se stala virální a získala více než osm milionů zhlédnutí.

