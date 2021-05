https://cz.sputniknews.com/20210529/do-prezidentskych-voleb-v-roce-2023-se-prihlasili-prvni-kandidati--14661997.html

Do prezidentských voleb v roce 2023 se přihlásili první kandidáti

Nynějšímu prezidentovi Miloši Zemanovi vyprší za dva roky prezidentský mandát. Podle české ústavy se dalších voleb již zúčastnit nemůže, jelikož tento mandát...

Kandidaturu na hlavu státu již oznámili dva neúspěšní kandidáti z roku 2018 a nynější senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Ve středu pak o stejném záměru informovala advokátka Klára Long Slámová. Pro Právo uvedla, že chce, a myslí si, že i danou schopnost má, docílit toho, aby se naučili lidé tolerovat cizí názory.O post prezidenta se bude ucházet také mediální podnikatel a moderátor Jaromír Soukup a možnou kandidaturu také nevyloučil hudebník a někdejší ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Kromě toho zvažuje kandidaturu i rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Jako o možných kandidátech se hovoří také o předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi nebo například o šéfovi Hospodářské komory Vladimíru Dlouhém. Nutno podotknout, že ke své kandidatuře se vyjadřoval na začátku tohoto roku na Primě i premiér Andrej Babiš, který ji rovněž nevyloučil. „Nevyloučit můžeme jenom smrt, bohužel jednou zemřeme,“ uvedl.Taktéž bývalý poslanec a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek nevyloučil svou kandidaturu. Naopak bývalý hokejový brankář Dominik Hašek zvažoval dříve kandidaturu, nyní z ní však zřejmě couvá.Jak uvádí web Novinky.cz, sázkové kanceláře vidí na Hradě v roce 2023 premiéra Babiše, za ním se pak umístil generál Pavel a následně Václav Klaus. Na čtvrtém místě je pak rektorka Nerudová a senátor Fischer. Prezidentské volby Poslední prezidentské volby proběhly v lednu roku 2018. Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna, postoupili z devíti kandidátů do druhého kola dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27. ledna pak o 152 184 hlasů (2,74 procentního bodu) zvítězil Miloš Zeman. Své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu.Prezidenta České republiky si občané volí od roku 2012 přímou volnou. Od roku 1993 do roku 2012 byl nepřímo volen českým parlamentem. Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Zmiňme, že nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy České republiky nebo jiné součásti ústavního pořádku.

česká republika

