Dobrá zpráva pro dovolenkáře. Do Chorvatska již po první dávce vakcíny

Dobrá zpráva pro dovolenkáře. Do Chorvatska již po první dávce vakcíny

Další dobrá zpráva pro cestovatele, mezi země, do kterých budou moci Češi vycestovat bez složitých omezení, přibylo Chorvatsko. Češi, kteří obdrželi první... 29.05.2021

„Je to velmi pozitivní zpráva pro České občany,“ uvedl Kulhánek po schůzce s chorvatským ministrem vnitra Davorem Božinovičem, ministrem zahraničí Gordanem Grličem Radmanem a ministryní cestovního ruchu Nikolinou Brnjacovou.Tuto radostnou zprávu oznámil Kulhánek také na svém Twitteru:Chorvatsko se tak připojí ke Slovensku, Německu, Slovinsku, Polsku, Maďarsku a Rakousku. Do těchto zemí můžou Češi bez omezení jezdit již po aplikaci první dávky vakcíny proti koronaviru.Chorvatsko vyžaduje při vstupu prokázat se negativním testem, který není starší více než 48 hodin. Dosud se tomuto opatření mohli vyhnout pouze ti, kteří obdrželi obě dávky vakcíny, přičemž od druhé dávky musela uplynout 14denní lhůta, nebo ti, kteří za posledního půl roku nemoc prodělali.Do obchodů a restaurací se může v Chorvatsku vstupovat bez negativního testu.„Jsou to podmínky, které jsou příznivé pro velkou část českých rodin, které jsou zvyklé do Chorvatska jezdit v hlavní turistické sezóně,“ uvedl Kulhánek.Česko během letošní turistické sezóny obnoví konzulární jednatelství ve Splitu a Rijece, jejichž pracovníci budou pomáhat občanům Česka v problémových situacích. Do Chorvatska se také vrátí čeští policisté v rámci společných hlídek.

