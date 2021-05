https://cz.sputniknews.com/20210529/jednani-mezi-putinem-a-lukasenkem-pokracovala-i-dnes-zdroj-z-blizkeho-okoli-prozradil-detaily-14660771.html

Jednání mezi Putinem a Lukašenkem pokračovala i dnes. Zdroj z blízkého okolí prozradil detaily

Jednání mezi Putinem a Lukašenkem pokračovala i dnes. Zdroj z blízkého okolí prozradil detaily

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho běloruský protějšek Alexandr Lukašenko v Soči jednali již druhý den. Prezidenti se podle všeho dohodli na převodu druhé... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T18:52+0200

2021-05-29T18:52+0200

2021-05-29T18:52+0200

svět

alexandr lukašenko

prezident

svět

jednání

bělorusko

rusko

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/12514511_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_1fb7d851d92fa2e8c694e65485c39468.jpg

Kromě toho bylo rozhodnuto zahájit nové lety společnosti Belavia do ruských měst.21. prosince byla v Moskvě podepsána mezivládní bělorusko-ruská dohoda o poskytnutí dvou tranší státního úvěru Minsku za 0,5 miliardy dolarů. Ministerstvo financí Běloruska uvedlo, že podle podmínek dokumentu bude první tranše poskytnuta do konce roku 2020, druhá pak v roce 2021. Kvůli pandemii koronaviru v roce 2020 přijaly některé země karanténní opatření a uzavřely hranice pro cizince, přičemž pozastavily pravidelné letecké, silniční a železniční spojení. Došlo k tomu i mezi Běloruskem a Ruskem. V září se země dohodly na obnovení pravidelných letů mezi Minskem a Moskvou společnostmi Belavia a Aeroflot. Postupně se spojení mezi zeměmi opět rozšiřuje. Běloruský prezident Lukašenko přijel do Krasnodarského kraje v pátek. Včera spolu lídři hovořili více než pět hodin. Dnes pak v jednáních pokračovali.Páteční jednáníV pátek hovořili prezidenti o situaci s letadlem Ryanair, které přistálo v Minsku 23. května po oznámení o bombě na palubě. Podle Lukašenka svědčí reakce západních zemí na tyto události o pokusu destabilizovat situaci v Minsku - stejně jako tomu bylo v srpnu 2020.Putin zase připomněl, že v roce 2013 letadlo bolivijského prezidenta Eva Moralese muselo přistát ve Vídni kvůli údajným informacím o tom, že na palubě byl bývalý agent CIA Edward Snowden. Ruský lídr poznamenal, že tato událost nevyvolala tak prudkou reakci západních partnerů.Lukašenko uvedl, že hodlá ukázat svému ruskému protějšku „nějaké dokumenty“ o situaci s letem společnosti Ryanair.Prezidenti se rovněž dotkli otázek hospodářské a energetické spolupráce. Putin zmínil růst obchodu mezi oběma zeměmi. Ruský prezident zmínil růst obratu zboží mezi oběma zeměmi o 18,4 procenta. Podle jeho slov je nutné tento trend udržet. Jak konstatoval Lukašenko, v roce 2021 překročí obrat zboží ukazatele před pandemií koronaviru.

https://cz.sputniknews.com/20210528/putin-jednal-s-beloruskym-prezidentem-lukasenkem-pres-pet-hodin-tematem-byl-let-spolecnosti-ryanair-14653901.html

STEV.SEAGAL Vlastenci a národní vůdci Putin a Lukašenko jsou vzorem pro všechnyb světové lídry. Západní despoti v EU, USA, NATO jsou nepřátele Lidu a Míru ve světě !!! Vivat Putin - mírotvorce a přítel Lidu !!! 8

Simo Häyhä Východní despoti. 5

6

svět

bělorusko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukašenko, prezident, svět, jednání, bělorusko, rusko, vladimir putin