https://cz.sputniknews.com/20210529/kalousek-o-svem-vztahu-k-alkoholu-nejsem-abstinent-ale-rozhodne-nejsem-alkoholik-14654641.html

Kalousek o svém vztahu k alkoholu: Nejsem abstinent, ale rozhodně nejsem alkoholik

Kalousek o svém vztahu k alkoholu: Nejsem abstinent, ale rozhodně nejsem alkoholik

Bývalého poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska často obviňují z nepřiměřené konzumace alkoholu. V rozhovoru pro CNN Prima News Kalousek vysvětlil, jak to u něj... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T10:32+0200

2021-05-29T10:32+0200

2021-05-29T10:32+0200

česko

miroslav kalousek

alkohol

rozhovor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/12217298_0:28:1200:703_1920x0_80_0_0_9fb1a8db177f4220c9526d370d292ad1.jpg

V rozhovoru toto tvrzení Kalousek vyloučil. „Nejsem abstinent, ale rozhodně nejsem alkoholik,“ uvedl. Zastal se také Václava Havla, který čelil stejným pomluvám.V rozhovoru se dále zmínil, že pravidelná konzumace alkoholu v práci u něj nepřipadala v úvahu. Konzumaci alkoholu v práci považuje za neprofesionální.„Dát si skleničku v práci je neprofesionální, když to není nějaká oslava. To platí pro každou práci,“ míní a dodává, kdo z nás si může dovolit tvrdit, že se nikdy nezachoval neprofesionálně?Kvůli alkoholu Kalouska často napadal premiér Andrej Babiš. V roce 2015 jako ministr financí obvinil Kalouska, že přišel opilý do parlamentu a před každým vystoupením by měl podstoupit test na alkohol.Z nadměrné konzumace alkoholu Kalouska obviňoval také David Rath z ČSSD. Jako reakci na tyto obvinění si Kalousek dokonce nechal udělat test před příchodem do Sněmovny, aby ho nikdo nemohl obvinit z toho, že je opilý.„Vzhledem k tomu, že ANO se stejně jako doktor (David) Rath uchyluje k těmto podlým pomluvám, tak jsem to čekal. Já jsem skutečně tohle čekal, takže jsem dokonce odpoledne požádal o lékařské vyšetření, které mám k dispozici k nahlédnutí,“ uvedl Kalousek v září 2015.

https://cz.sputniknews.com/20210423/hamacek-je-lhar-prohlasil-kalousek-a-chce-pro-nej-trest-ctete-bis-vzkazuje-vicepremier-14241004.html

Konectrollu .. pane Kradousek, to tvrdí vsichni alkoholici... příznačné pro alkace je lhaní a částe krádeže... a jsme doma, nic víc není ve vašem případě psát.. 🥴🥴🥴🥴🥴🥴🐽🐽🐽🐽🚰🚰🚰🚰🚰🚰 31

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miroslav kalousek, alkohol, rozhovor