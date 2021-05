Lékařka vyjmenovala chyby, kterých byste se měli vyvarovat při vytahování klíšťat

„Klíště díky oleji samo nevyleze, ale je snadnější jej odstranit, takže lidé volí olej. Jde však o to, že klíště musíte odstranit velmi rychle. Když ho objevíte, musíte ho rychle vyndat. A čekat, dokud nezabere olej či petrolej… Všechny patogeny jsou již koncentrovány v sosáku a vstupují do těla. A čím dříve klíště odstraníte, tím lepší to pro vás bude,“ řekla Ganuškinová.