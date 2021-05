Média tvrdí, že britský premiér Johnson si při utajeném obřadu vzal svou 33letou snoubenku

https://cz.sputniknews.com/20210529/media-tvrdi-ze-britsky-premier-johnson-si-pri-utajenem-obradu-vzal-svou-33letou-snoubenku-14662922.html

Deník Daily Mail přichází s překvapivou zprávou, která se týká britského premiéra Borise Johnsona. Tvrdí totiž, že na utajeném obřadu si vzal svou 33letou...

2021-05-29T22:25+0200

2021-05-29T22:25+0200

2021-05-29T22:27+0200

Pro britského premiéra se tak jedná již o třetí manželství, naopak pro jeho manželku jde o první sňatek. V sobotu 29. května si prý pár řekl své „ano“ ve Westminsterské katedrále v Londýně. Podle jistého hosta ze svatby, který se s touto novinkou svěřil deníku, přijde pár brzy s oficiálním prohlášením.Kolem jedné hodiny dorazila Symondsová v limuzíně, na sobě měla mít dlouhé bílé šaty bez závoje. Když šla k oltáři, hrála prý klasická hudba. Hosté byli údajně pozváni na poslední chvíli a premiér měl tajit svatbu i před některými nejbližšími spolupracovníky z Downing street.Nutno podotknout, že Johnson hovořil dříve o tom, že svatba by měla být až v červenci příštího roku. Jak to tak však vypadá, pár se vzal již dnes, přičemž hosty byli pouze přátelé a příbuzní a obřadu se kvůli pandemickým opatřením mohlo účastnit pouze 30 hostů. Johnson začal randit se Symondsovou poté, co se po pětadvaceti letech rozpadlo jeho manželství s Marinou Wheelerovou. Ze svého druhého manželství s Wheelerovou má premiér čtyři děti, všechny jsou dospělé. V roce 2010 se mu pak narodil nemanželský potomek, kterého má s uměleckou poradkyní Helen Macintyreovou. Jeho první manželka byla dcera uměleckého historika Williama Mostyn-Owena a italské spisovatelky Gaiy Servadio, Allegra Mostyn-Owenová. Vzali se v roce 1987, ale po šesti letech jejich manželství skončilo.Premiér požádal svou vyvolenou, tiskovou mluvčí Konzervativní strany, Symondsovou o ruku v prosinci roku 2019. V dubnu minulého roku se jim narodil první potomek, přičemž Johnson má celkem 6 dětí.Boris Johnson V parlamentních volbách 2015 byl Boris Johnson zvolen poslancem za obvod Uxbridge a South Ruislip, v období 2001–2008 v dolní sněmovně zasedal za obvod Henley. V letech 2008–2016 byl starostou Londýna a mezi roky 2016–2018 působil jako ministr zahraničí ve dvou vládách Theresy Mayové. Před vstupem do politiky pracoval jako novinář. Je britský politik, od července 2019 je premiér Spojeného království a vůdce Konzervativní strany.

