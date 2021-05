https://cz.sputniknews.com/20210529/moderatorka-bobosikova-brusel-za-kazdou-cenu-brzdi-ceskou-jadernou-energetiku-14655998.html

Moderátorka Bobošíková: Brusel za každou cenu brzdí českou jadernou energetiku

Moderátorka Bobošíková: Brusel za každou cenu brzdí českou jadernou energetiku

Jana Bobošíková, moderátorka a bývalá europoslankyně, uvedla, že nevěří, že se České republice při její současné pozici v Evropské unii podaří dobudovat... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

„Brusel jadernou energetiku v ČR zabrzdí. Za každou cenu,“ napsala bývalá politička na svých sociálních sítích.„Nevěřím, že se naší zemi jako členovi EU podaří dobudovat Dukovany a Temelín. Svědčí o tom článek týdeníku Ekonom, podle kterého chce Brusel „bránit unijní firmy před cizí konkurencí“, tedy i před neunijními dodavateli reaktorů pro naše jaderné elektrárny,“ dodala Jana Bobošíková.Evropské úřady budou prý Česku bránit, aby si zvolilo nejlepšího zhotovitele stavby podle vlastního uvážení a svých podmínek.„Brusel prostě bude administrativně bránit tomu, aby si například Česká republika vybrala dodavatele dostavby jaderných elektráren podle kvality a ceny, nikoliv podle momentálního politického azimutu,“ napsala moderátorka.Podle jejího názoru z pohledu Bruselu „hrozí“, že by se z České republiky stala, v případě úspěšné realizace obou projektů, jaderná velmoc.„Kdyby Brusel nechal konkurenci působit, mohla by se z ČR stát jaderná velmoc. Jaderná energetika je čistá, bezpečná a udržitelná,“ uzavřela Jana Bobošíková své vyjádření k přípravám na dostavbu jaderných elektráren v Česku.Kontrola EUTýdeník ekonom píše, že „Evropská komise chce do dvou let začít kontrolovat dotace, které do unie přicházejí z mimoevropských zemí, zejména z Číny“. Má se přitom jednat o různé verze grantů, injekcí kapitálu, bezúročných půjček a garance. „Ty podle komise narušují rovné podmínky na společném trhu a znevýhodňují evropské firmy, respektive evropským kapitálem vlastněný průmysl, a vedou k odlivu technologií do Asie. Nové regulační nástroje mají zacelit mezeru, kdy dotace poskytované podnikům členskými státy EU jsou už 60 let regulované, zatímco peníze od cizích vlád nikoliv,“ uvedl Ekonom.DukovanyV průběhu prvního týdně května bylo informováno, že z možné účasti na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany byl vyřazen Rosatom, a to z důvodů údajné ruské účasti na explozích ve skladech ve Vrběticích. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v souvislosti s vrbětickou kauzou uváděl, že ruská společnost se nebude moci tendru účastnit ani jako člen konsorcia. Ještě před vypuknutím vrbětické kauzy vláda vyřadila čínskou společnost CGN. Bezpečnostní dotazník tak dostanou pouze francouzská společnost EDF, severoamerický Westinghouse a jihokorejská firma KNHP. Všechny tyto tři společnosti dříve potvrdily, že nadále mají zájem o dostavbu jaderného bloku.

