Odborníci tvrdí, že jistá ingredience umí zvýšit benefity kávy z hlediska zdraví

29.05.2021

O tomto trendu bylo hodně slyšet v posledních měsících. Lidé si totiž do kávy přidávají pálivou omáčku. Zní to velmi zvláštně, že? Ale portál Eat This Not That uvedl několik důvodů, proč to dělat.Důvodem, proč by přidání pálivé omáčky do kávy mohlo stát za vyzkoušení, je to, že omáčka na bázi chilli papriček obsahuje kapsaicin. Kapsaicin je látka, které dodává chilli papričce pálivost, a právě tato iritační vlastnost, ten dráždivý pocit, z něj dělá poněkud běžnou složku v některých krémech na úlevu od bolesti. Někteří vědci totiž zjistili, že kapsaicin znefunkční receptory bolesti.Zdravotní přínosy kapsaicinu však sahají ještě mnohem hlouběji. Kapsaicin také obsahuje antioxidanty, které mohou bojovat proti účinkům oxidačního stresu, a tedy riziku vzniku onemocnění, jako je rakovina, Alzheimerova choroba, cirhóza a dokonce i šedý zákal.Někteří vědci také zjistili, že červená pálivá chilli paprička poskytuje silné antioxidační účinky.Jak tedy přidat do kávy pálivou omáčku? Stačí přidat kapku nebo dvě své oblíbené pálivé omáčky do ranní kávy. Když pijete kávu silnou, možná ani pálivou omáčku neucítíte... a i pokud stále zpochybňujete, zda káva s pálivou omáčkou přináší zdravotní výhody, většina z nás se může shodnout na tom, že vás to jistě nakopne energií na celý den.Ještě jeden skvělý doplněkDříve jsme psali, že káva ve spojení s citrónem se stává dvakrát zdravější. Do organismu se dostává dvojitá porce antioxidantů, protože flavonidy, které káva obsahuje, ve spojení s vitaminem C působí na volné radikály dvakrát aktivněji. Vitamin C a kofein mají kladný vliv na imunitní systém.Aktivní látky v kávě a citrónu mohou člověka povzbudit, zvýšit jeho práceschopnost a zesílit soustředění pozornosti.

Červenáček Červenáček: Já si do kávy přidávám skořici, zázvor a rozemletý bobkový list. Mám určitě kávu léčivou. Kosmo Olinka🚾 = wwwebebuerger si zase potrpí na tu z pražených žaludů, nejdříve vylouhovaných od hořčinů, jak to dělali naši předkové. No a přídavek kozího mléka a k tomu si zakousnout chléb Šumavu jistě také zvyšuje požitek, nutriční hodnotu. Jen ten cannabis stále dělá rotiku. Už se střelil do každého psychospánečku dvakrát ráží 6,35, ale nic se nestalo. Bylo zjištěno, že v mozkovně není mozek, proto se mu ve větru hlava dost zmítá a dírkami si do ní přidává burákové máslo. Chtěl by si dát hlavu transplantovat - touží po těch od svých partnerů - Fabricia, Sarrádže nebo Netanjahua. Amen. 🥀🌹 🍒🌹🥀🌹🥀🌹 🍒🌹🥀🌹🏅🏅 77

Čerᴠenáček Mám tajný egyptský recept na vaření kávy, který se v naší rodině generačně už tisíce let předával a dědil, když můj praděda spolu s UFOuny stavěl v Egyptě pyramidy a takto i získal ty tajné recepty a plány na stavbu pyramid. Já bohužel žádné potomky už nemám, protože kvůli mojí nadměrné inteligenci a vysoké úrovně levelu 50,28 mě vůbec žádná žena nerozuměla a nechtěla. Prostě jsem měl smůlu a tak to tajemství tajných vědomostí a receptů s mým úmrtím někdy brzo úplně zanikne.. To mi je ale jedno, protože zde na Sputniku nikdo nemá takovou velkou úroveň levelu jako já, abych tyto vědomosti někomu prozrazoval, a už vůbec né tomu Kosmo Olinkovi, který mě nemá rád a posmívá se mi original Masuntovi... 🥀🌹🥀🌹🍒 🥀🌹🥀🌹💖 49

