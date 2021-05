https://cz.sputniknews.com/20210529/poslanec-valenta-top-09-je-bizarni-extremni-spolek-a-feri-14655103.html

Poslanec Valenta: TOP 09 je bizarní extrémní spolek. A Feri…

Poslanec Valenta: TOP 09 je bizarní extrémní spolek. A Feri…

Komunistický poslanec Jiří Valenta se v rozhovoru vyjádřil pro řádné vyšetření případu Dominika Feriho, jehož několik dívek obvinilo se sexuálního predátorství... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

„Západní algoritmy extrémního gender přehánění rozhodně nesdílím, ale v případě, že se ve „Ferigate“ jednalo skutečně o dokonané či nedokonané znásilnění, je každá jeho omluva nedostatečná a nastoupit by mělo, ostatně jako v případě kohokoliv jiného, trestní stíhání doprovázené odpovídajícím trestem,“ uvedl pro portál Parlamentní listy.Podle jeho slov neznamená velká popularita na sociálních sítích, které se podařilo Dominiku Ferimu dosáhnout, automaticky reálný vliv. „(…) může se například týkat, dle mého názoru, i do jisté míry „zábavného“ monitorování postoje politicky extrémního, za mne zcela bizarního, uskupení (TOP 09 – red.),“ řekl poslanec KSČM.Jiří Valenta se následně opřel do čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga za jeho slova, kde se pokusil Feriho obhajovat.„Slova Karla Schwarzenberga, cituji: „Nikdy jsem nic takového neslyšel. A co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že se 25letý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ jsou už úplně „mimo mísu“, kolegiálně řečeno snad jen až absurdním nepochopením reality. Dostávat ženy do postele, násilím, či pohrůžkou násilím, nebo se o to alespoň pokoušet, může být normálním snad jen ve feudálním systému, který pan Karel jaksi stále zosobňuje, nebo v jeho TOP 09,” myslí si politik.TOP 09Podnikatel Ondřej Konia, který je zřizovatelem několika soukromých škol, dal před několika dny ultimátum Karlu Schwarzenbergovi a Tomáši Czerninovi kvůli jejich slovům, kterými se pokusili postavit za údajné sexuálně predátorské činy bývalého člena a poslance TOP 09 Dominika Feriho, z nichž je obviňován.„Rozhodl jsem se, že pokud do konce týdne nepřijde omluva od čestného předsedy mé strany Schwarzenberga, případně místopředsedy Czernina, za jejich nehorázné (v případě Karla Schwarzenberga), či relativizující výroky k závažnému obvinění, tak vystoupím z TOP 09,“ uvedl na svých sociálních sítích Konia.Svoji pozici vysvětlil tím, že díky své činnosti (zřizovatel čtyř soukromých škol v Česku a na Slovensku) nese odpovědnost za stovky studentek, a tudíž si nemůže dovolit být jakkoli spojován s bagatelizací tak závažných obvinění směřovaných vůči Dominiku Ferimu, jak se toho dopustili Karel Schwarzenberg a Tomáš Czernin.Czernin se nakonec za svá slova omluvil. Karel Schwarzenberg nikoli.

