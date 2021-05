https://cz.sputniknews.com/20210529/reseni-otazky-s-vedenim-kscm-se-posouva-mimoradny-sjezd-komunistu-se-do-voleb-neuskutecni-14659420.html

Řešení otázky s vedením KSČM se posouvá. Mimořádný sjezd komunistů se do voleb neuskuteční

Řešení otázky s vedením KSČM se posouvá. Mimořádný sjezd komunistů se do voleb neuskuteční

Média přichází se zprávou o tom, že mimořádný sjezd komunistů, na kterém by strana ještě před říjnovými sněmovními volbami zvolila nové vedení, se neuskuteční. 29.05.2021, Sputnik Česká republika

Ústřední výbor strany jednal na toto téma v sobotu, avšak k přijetí usnesení nedošlo. To znamená, že sjezd strany s volbou nového vedení by se mohl uskutečnit po volbách až v listopadu.Média připomínají, že Ústřední výbor strany měl rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu, jehož jediným bodem by měla být volba nového stranického vedení. Podotýká se, že o svolání sjezdu požádala víc než třetina okresních organizací. Co se týče termínu, šlo o červen nebo červenec. Uveďme, že současný lídr komunistů Vojtěch Filip vede stranu přes 15 let. Loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že se opět kandidovat na předsedu nechystá.Letos v dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, předseda komunistů prohlásil, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, tedy v listopadu. Zároveň politik zdůraznil, že mandát na vedení strany považuje za dostatečně silný.​Vojtěch FilipPředseda KSČM nedávno tvrdě kritizoval názory některých občanů Česka, kteří považují socialistické období země za jakési „období temna“. Politik se pozastavuje nad tím, nakolik podivná názorová rozporuplnost dnes zachvátila Česko. Podivná zejména proto, že dnes nikdo nevede podle Filipa spor s myšlenkami socialismu, ale jen staví socialistické Československo na pranýř a dává rovnítko mezi komunismem a nacismem. Tato argumentace podle něj nekulhá. Politik se domnívá, že není spravedlivé v tomto sporu zapomínat na to, kdo inicioval Mnichov 1938.

