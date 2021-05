https://cz.sputniknews.com/20210529/romantika-nejen-podle-scenare-herci-serialu-pratele-odhalili-necekane-detaily-zakulisnich-vztahu-14655254.html

Romantika nejen podle scénáře: Herci seriálu Přátelé odhalili nečekané detaily zákulisních vztahů

Romantika nejen podle scénáře: Herci seriálu Přátelé odhalili nečekané detaily zákulisních vztahů

Herci ze společného seriálu Přátelé Jennifer Aniston a David Schwimmer, známí svými rolemi jako Rachel Greenová a Ross Geller, promluvili během speciálu HBO... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T21:24+0200

2021-05-29T21:24+0200

2021-05-29T21:24+0200

svět

jennifer aniston

celebrita

hbo

seriál

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/14649815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38288e4ea08ffe8954d4997e9b1276c1.jpg

„Přátelé. Znovushledání“ moderoval James Corden a soustředil se na šest hlavních hvězd, jimiž jsou: Aniston, Schwimmer, Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courtney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) a Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) – kteří vzpomínali na hitové show, které trvalo 10 let.Na otázku, zda mezi hvězdami Přátel došlo k nějaké romanci mimo obrazovku, se Aniston obrátila na Schwimmera.Herec dále řekl, že nikdy nediskutovali své city, protože nikdy nebyli svobodní ve stejnou dobu.„Bylo to, jako by tudy projížděly dvě lodě, protože jeden z nás měl vždycky vztah a nikdy jsme tuto hranici nepřekročili," řekl Schwimmer. „Respektovali jsme to."Aniston popsala jejich společný zájem a zmínila se o ikonickém prvním polibku Rosse a Rachel v sitcomu, který se odehrál během druhé série, sedmé epizody.„Jistě, poprvé jsme se políbili v té kavárně. Takže jsme veškerou naši lásku a obdiv nasměrovali do Rosse a Rachel," sdělila.Schwimmer si také vzpomněl, jak spolu s Jennifer flirtovali mimo kamery.„Věděli jsme to jistě," okomentovala Cox.

https://cz.sputniknews.com/20210528/pratele-se-vratili-a-vzpomneli-si-na-stare-jak-divaci-hodnoti-specialni-vydani-kultovni-serie-14649669.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jennifer aniston, celebrita, hbo, seriál