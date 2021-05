https://cz.sputniknews.com/20210529/rusko-dodalo-do-usa-rekordni-objem-ropy-za-poslednich-12-let-14654103.html

Rusko dodalo do USA rekordní objem ropy za posledních 12 let

Rusko dodalo do USA rekordní objem ropy za posledních 12 let

Rusko dodalo v březnu do USA rekordní za posledních 12 let objem ropy a ropných výrobků a stalo se druhým největším vývozcem do této země. Svědčí o tom údaje... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T11:34+0200

2021-05-29T11:34+0200

2021-05-29T11:34+0200

obchod

spolupráce

ropa

svět

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1180/30/11803041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f6911416994e19ba2131e19ebbce46a.jpg

V březnu se zvýšil objem importu této suroviny ve srovnání s únorem 1,8krát, na 22,938 milionů barelů, což je maximální ukazatel od července roku 2009. Tehdy dodalo Rusko do Spojených států 23,484 milionů barelů. Na prvním místě je i nadále Kanada, která dodala do USA 139,869 milionu barelů ropy a ropných výrobků. Mexiko sestoupilo na třetí příčku se 17,616 barelů. Saúdská Arábie exportovala 10,868 milionu barelů, a je na čtvrtém místě.Pokud jde jen o dodávky surové ropy, je Rusko na čtvrtém místě – dodalo do USA 6,1 milionu barelů (197 tisíc barelů denně), což je 3,5krát více než v únoru. První tři místa obsadily Kanada, Mexiko a Saúdská Arábie, která dodala 9,583 milionu barelů (309 tisíc barelů denně).Celkový import ropy a ropných výrobků do USA se zvýšil v březnu o 20 procent na 8,288 milionu barelů denně, a export – o 0,2 procenta, na 7,679 milionu barelů denně.Dovoz surové ropy do této země se zvýšil v březnu o 3,5 procenta, na 5,787 milionu barelů denně, a export se snížil o 0,7 procenta, na 2,685 milionu barelů denně.V březnu ministerstvo energetiky USA oznámilo, že podle výsledků roku 2020 zvýšily Spojené státy import ruské ropy a naftových výrobků na maximum od roku 2011. Objemy nákupů tvořily 538 tisíc barelů denně. V přepočtu na rok se zvýšily dodávky z Ruska o 3,5 procenta. Rusko se tak stalo druhým největším vývozcem ropy a ropných výrobků do USA, a zatlačilo Saúdskou Arábii na třetí místo.

https://cz.sputniknews.com/20210419/bloomberg-nadbytek-ropy-nahromadeny-behem-pandemie-je-temer-vycerpan-13499877.html

K.K. Že se USA nestydí. Taková zrada demokracie! 19

17

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

obchod, spolupráce, ropa, usa, rusko