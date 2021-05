Sbohem, Praho. První skupina ruských diplomatů odletěla domů vládním speciálem

https://cz.sputniknews.com/20210529/sbohem-praho-prvni-skupina-ruskych-diplomatu-odletela-domu-vladnim-specialem--14657058.html

V sobotu před polednem na pražském ruzyňském letišti přistál první vládní speciál Il-96 z Moskvy, kterým odletěli diplomati a zaměstnanci... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že drtivá většina ruských diplomatů má totiž opustit území České republiky. Rozhodla o tom česká vláda kvůli kauze výbuchů ve Vrběticích, k nimž došlo na konci roku 2014.Další letadlo by mělo dopravit ruské diplomaty do jejich vlasti v pondělí.Podle informací ČTK sobotní iljušin naroloval několik desítek metrů od budovy třetího terminálu ruzyňského letiště. Následně k vládnímu speciálu dorazil vůz s několika vagóny plnými zavazadel.Dříve 19. dubna 18 ruských diplomatů, o jejichž vyhoštění česká vláda informovala 17. dubna, opustilo území České republiky. Tentýž den z Moskvy odletělo 20 českých diplomatů v rámci reciproční odpovědi ruského ministerstva zahraničí na rozhodnutí české strany.22. dubna šéf české diplomacie Jakub Kulhánek oznámil další rozhodnutí české vlády: složení Velvyslanectvíl RF v Praze se sníží na úroveň české diplomatické mise v Moskvě.Rusko tak dostalo čas na stažení 63 pracovníků své pražské ambasády do konce května.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešli na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

