https://cz.sputniknews.com/20210529/slovensti-hokejiste-pospisil-a-rosandic-kvuli-trestum-nenastoupi-v-zapasu-proti-danum-14655512.html

Slovenští hokejisté Pospíšil a Rosandič kvůli trestům nenastoupí v zápasu proti Dánům

Slovenští hokejisté Pospíšil a Rosandič kvůli trestům nenastoupí v zápasu proti Dánům

Slovensko během svého pátého zápasu na Mistrovství světa v hokeji 2021 proti Dánsku nebude moci nasadit dvojici hokejistů Kristiána Pospíšila a Mislava... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T12:41+0200

2021-05-29T12:41+0200

2021-05-29T12:41+0200

slovensko

mistrovství světa v hokeji

trest

hokej

dánsko

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/14348781_0:202:3023:1902_1920x0_80_0_0_d06733676a12923ce54d3500142a9794.jpg

Oba totiž byli potrestáni disciplinární komisí Mezinárodní hokejové federace (IIHF) za prohřešky, kterých se dopustili během předešlého zápasu proti Švýcarsku.Hokejistům byl udělen trest na 5 minut plus do konce zápasu, proto ani jeden z nich zápas nemohl dohrát dokonce. Ba co víc, hokejisté od IIHF dostali dodatečnou jednozápasovou stopku.Tato informace byla uvedena na oficiálním webu IIHF a také na portálu hockeyslovakcia.skPřipomeňme, že Pospíšil dostal trest do konce zápasu již v 7. minutě poté, co fauloval útočníka Andrese Ambühla. Švýcarsko využilo oslabení slovenského týmu a dalo úvodní gól.Rosandič dostal trest osm minut do konce zápasu za to, že oplival švýcarského hráče Jonasa Siegenthalera. Rosandič se soupeři ihned omluvil, s tím, že to byl neúmyslný skutek.„Bohužel ten první zákrok byl faul na hlavu, který nemá nikdo z nás rád. Vypadalo to, že to trefil do hlavy, proto musím dát za pravdu rozhodcům,“ uvedl trenér slovenského týmu Craig Ramsay.Zmiňme, že Slováci odehrají zápas proti Dánům v sobotu 29. května v 19:15. Výhra by zásadně zvýšila jejich šance na postup do čtvrtfinále.

https://cz.sputniknews.com/20210527/cesky-tym-senzacne-otocil-a-vyhral-zapas-se-svedskem-42-14643699.html

1

dánsko

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mistrovství světa v hokeji, trest, hokej, dánsko, slovensko