Speciální den výjimečné holčičky: Jak oslavili Bagarová a Muradov narozeniny jejich malé Rumii

Speciální den výjimečné holčičky: Jak oslavili Bagarová a Muradov narozeniny jejich malé Rumii

V den 1. narozenin své dcerky (27. května) nechala Monika pro svou holčičku udělat dokonalou oslavu na zahradě jejich domu. O něco později zveřejnila zpěvačka... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

Malá princezna měla dvě oslavy. Jedna byla určená pro rodinu, druhá pro kamarády a jejich děti. Jen si představte, kolik dárků malá holčička dostala!Monika pak zveřejnila hodně fotek maličké Ruminky. Na některých fotkách pózují společně, někde jen holčička. Nechyběla ani fotka s maminkou a tatínkem.Fanoušci zpěvačky popřáli oslavenkyni vše nejlepší, stejně jako psali komplimenty mámě a dceři.Nezůstal stranou ani Machmud Muradov. Na svém učtu na Instagramu zveřejnil také fotku z narozenin a napsal: „Dnes má moje dcera první narozeniny. Jsem nesmírně vděčný pánu Bohu takovému zázraku, lásce mého života. Pouze podle jejího vzhledu jsem si uvědomil, jak moc můžete milovat. Nyní mám ve svém životě jasný cíl: udělat vše pro to, aby moje princezna byla na mě šťastná a pyšná. Všechno nejlepší k narozeninám, mé malé štěstí.“Monika také zveřejnila fotku Rumii s babičkou. Fanoušci v komentářích obdivovali, jak mladě vypadá zpěvaččina matka.„Babi? To není snad ani možný,“ napsala petka.cernoska.„Babi ?? No tak takhle chci vypadat, až budu babi ...už teď vypadám starší než vaše babi a to jsem teprve mami,“ vtikovala libuska.alena.suhajdova_lr dodala: „Babi vypadá jako maminka, úžasně vypadá.“Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar.Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.

