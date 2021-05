https://cz.sputniknews.com/20210529/suchon-vyrukoval-se-svoji-verzi-proc-dostal-vypoved-14659262.html

Suchoň vyrukoval se svojí verzí, proč dostal výpověď

Moderátor zpravodajství na televizi Nova Petr Suchoň se včera v práci dozvěděl, že v televizi končí. V rozhovoru pro Blesk uvedl, co vidí jako příčinu... 29.05.2021

V pátek po příchodu do práce čekalo na Suchoně nepříjemné překvapení, dozvěděl se totiž, že v televizi Nova končí s okamžitou platností.Vedení televize prý jeho propuštění argumentovala reorganizací vysílání.Suchoň se domnívá, že volba padla na něj kvůli těhotenství jeho kolegyně Ivety Vítové. „ Iveta prožívá nejkrásnější období života a stane se maminkou. A protože odchází na mateřskou, padla volba i na mne,“ zmínil Suchoň. Televize Nova zatím nezvažuje, že by moderátorskou dvojici někým nahradila. Zpravodajství tak budou střídavě číst dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng a Kristýna Kloubková a Martin Pouva.Slova moderátora „Nečekal jsem to, ale nepláču. Nedělal jsem problémy a odešel. Už tam nejsem. Měl jsem tam nějakou práci, protože jsem měl poměr na HP, ale tu jsem už nedokončil,“ reagoval moderátor pro Expres.Suchoň o svém odchodu informoval i na sociální síti. „Lidé, kamarádi. Po třinácti letech jsem dnes skončil v televizi Nova. Tyyyy vado, třetina života. Devět let jsem měl tu čest moderovat vlajkovou loď - Televizní noviny. Když jsem nastupoval, byly Televizní noviny jedničkou. Opouštím je v pozici, kdy jsou jedničkou naprosto neotřesitelnou. Pozor! To neříkám, že je to mnou, jen že jsem to kolegům snad nekazil. Děkuji za šanci. Bylo mi ctí. Petr,“ napsal.Reakce společnostiNa sociální síti se objevilo mnoho reakcí, přičemž k vidění byla i známá jména. Například moderátorka Inna Puhajková jej označila za „jednoho z nejlepších moderátorů, jaké kdy poznala“.Tanečnice Lucie Hunčárová uvedla, že sledovala zpravodajství jen kvůli němu a popřála mu hodně štěstí v novém zaměstnání.

