https://cz.sputniknews.com/20210529/usa-avizovaly-sankce-proti-belorusku-14654197.html

USA avizovaly sankce proti Bělorusku

USA avizovaly sankce proti Bělorusku

Spojené státy ve spolupráci s Evropskou unií a dalšími partnery pracují na cílených sankcích proti klíčovým představitelům běloruských úřadů. Budou obnoveny... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T09:23+0200

2021-05-29T09:23+0200

2021-05-29T09:23+0200

svět

ryanair

sankce

bělorusko

usa

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/477/27/4772713_141:0:3782:2048_1920x0_80_0_0_8c38bcdc57f9b865089cd61dfa2e9858.jpg

O plánu uvalit sankce proti Bělorusku se již dříve zmínil americký prezident Joe Biden.V administraci prezidenta upřesnili, že sankce budou zavedeny kvůli „přetrvávajícím narušením lidských práv a korupci, falsifikaci výsledků voleb v roce 2020 a událostí z 23. května (spojených s letadlem společnosti Ryanair, pozn. red.).Platnost sankcí proti státním podnikům bude obnovena 3. června.Spojené státy navíc pozastaví dohodu s Běloruskem o vzájemném využívání vzdušného prostoru, díky které můžou americké i běloruské letecké společnosti létat a přistávat a území obou států.Incident s letadlem RyanairPřipomeňme, že vztahy Běloruska se Západem se zhoršily kvůli situaci s letadlem Ryanair. Letadlo irské letecké společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě, která se ukázala být falešná. Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel Telegram kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů včetně organizování hromadných nepokojů a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody.Spolu s ním byla zadržena občanka Ruska Sofie Sapegová. Podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí je podezřívána z několika trestných činů podle běloruského trestního zákoníku, spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám učinil rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruských vzdušných sil a vojsk PVO Igor Golub.Nejvyšší představitelé členských zemí EU se rozhodli na základě výsledků jednání o Bělorusku v pondělí přijmout politické rozhodnutí o zákazu letů běloruských letadel v evropském vzdušném prostoru a rovněž doporučili evropským leteckým společnostem, aby se vyhnuly letům nad Běloruskem. EU vyzvala k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Bělorusku v souvislosti s tímto leteckým incidentem. Teď má být rozhodnutí vedení EU schváleno technicky na úrovni ministrů.Bělorusko na to prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám učinil rozhodnutí o přistání, o žádném donucení k otočení letadla nemůže být vůbec řeč. Včera zveřejnil odbor letectví Ministerstva dopravy Běloruska záznam rozhovoru pilota letadla Ryanair s běloruskými dispečery. Záznam neobsahuje žádné výhrůžky posádce ze strany dispečera.Protestní nótaNásledně stálé zastupitelství Běloruska v OSN zaslalo protestní nótu osmi zemím, které vystoupily s prohlášením o incidentu s letadlem společnosti Ryanair.Nóta byla zaslána Estonsku, Francii, Irsku, Norsku, Velké Británii, USA, Belgii a Německu poté, co Paříž, Dublin a Tallinn iniciovaly ve středu v Radě bezpečnosti OSN neveřejné projednání situace kolem přistání letadla v Minsku. Na základě jeho výsledků učinily tyto země prohlášení. Tvrdí se v něm, že letadlo Ryanair bylo donuceno k přistání z vymyšlených důvodů. Autoři dokumentu navíc vyzývají k propuštění na svobodu zadržených Romana Protaseviče a Sofie Sapegové.

https://cz.sputniknews.com/20210528/putin-jednal-s-beloruskym-prezidentem-lukasenkem-pres-pet-hodin-tematem-byl-let-spolecnosti-ryanair-14653901.html

2

bělorusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ryanair, sankce, bělorusko, usa, letadlo