https://cz.sputniknews.com/20210529/usa-poprve-za-30-let-dovezly-iranskou-ropu-14658249.html

USA poprvé za 30 let dovezly íránskou ropu

USA poprvé za 30 let dovezly íránskou ropu

Spojené státy v březnu 2021 poprvé po třiceti letech dovezly z Íránu ropu v objemu 33 tisíc barelů denně. Vyplývá to z nejnovější statistiky amerického... 29.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-29T15:52+0200

2021-05-29T15:52+0200

2021-05-29T15:52+0200

svět

írán

ropa

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1069/90/10699074_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_ec1638763e690fece9047155a6461c34.jpg

Naposled USA přivezly ropu z Íránu v listopadu 1991. Tehdy objem dodávek ropy představoval 64 tisíc barelů denně. V říjnu 2020 USA přivezly ropu v objemu 36 tisíc barelů denně. Tyto dodávky tak byly prvními minimálně od prosince roku 1991.Ministerstvo přináší údaje od roku 1973. Podle těchto údajů USA pravidelně dovážely ropu v letech 1973 až 1979. Poté se dodávky snížily a nebyly natolik pravidelné.V lednu 1988 Írán vyvážel do USA pouze 1 tisíc barelů ropy denně. Poté se dodávky úplně pozastavily v červenci roku 1991, což trvalo téměř do října 2020.Kromě toho podle statistik v březnu letošního roku USA také zvýšily dodávky ropy z Ruské federace.V tomtéž období Spojené státy zvýšily také import ropy ze Saúdské Arábie a Nigérie. Dovoz ropy naopak snížily z Libye z 3,4 milionu barelů na 622 tisíc barelů.V prosinci loňského roku jednaly Írán a Rusko o otázkách spolupráce v oblasti ropného sektoru. Ruský vicepremiér Alexander Novak se vyjádřil v tom smyslu, že vztahy Ruska a Íránu v této oblasti se rozvíjejí úspěšně, podle něj strany posuzují „širokou škálu otázek z oblasti obchodní a ekonomické spolupráce“.Íránský ministr ropy Bijan Zangane tehdy pro agenturu Mehr News uvedl, že Írán a Rusko budou i nadále rozšiřovat spolupráci v oblasti energetiky s cílem zmírnit dopad sankcí.Připomeňme, že v listopadu 2018 Washington obnovil sankce proti Teheránu, které se týkají také ropného sektoru Islámské republiky, v jejichž středu je íránský jaderný program a označení řady íránských organizací za teroristické.V roce 2015 šest zemí uzavřelo s Íránem dohodu (Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, Spojené státy, Francie) předmětem které bylo omezení íránského jaderného programu výměnou za zrušení sankcí. V květnu 2018 však USA z této dohody vystoupily.Washington tehdy oznámil, že dovede export Íránské ropy do nuly a vyzval ostatní země, aby nedovážely Íránskou ropu.

https://cz.sputniknews.com/20210529/rusko-dodalo-do-usa-rekordni-objem-ropy-za-poslednich-12-let-14654103.html

1

írán

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

írán, ropa, usa