Zahradil varoval novináře před dehonestací Václava Havla kvůli útokům na bývalého prezidenta

Zahradil varoval novináře před dehonestací Václava Havla kvůli útokům na bývalého prezidenta

„K tzv. cause tzv. „ruského” dluhu (která byla mezitím z různých zdrojů celkem přesvědčivě zpochybněna): jen slepý by neviděl, že tahle detektivka byla samozřejmě napsaná přesně tak, aby v současné atmosféře, zjitřené stihomamem a špionománií, přiživila zkazky o Klausovi a Zemanovi coby ruských agentech a tedy o Prognosťáku jako rezidentuře KGB,“ uvedl na svém Facebooku politik se sedící za ODS v Evropském parlamentu.Pokud budou novináři pokračovat v podobném duchu, vymkne se jim celá situace z rukou a ve výsledku může dojít i k dehonestaci Václava Havla, myslí si.„Musím říci, že se novinářům z Economie dost divím, že pokračují v těchhle dekonstrukcích polistopadového vývoje a dál přikládají pod kotel konspiračních teorií. Rozjede se to totiž směrem, který se jim nebude líbit, ale už ho neovlivní. Tahle mediální snaha vyřídit si jednou provždy staré účty s Klausem a Zemanem a totálně je dehonestovat nemůže totiž časem pokračovat jinak, než následnou dehonestací celého 17. listopadu jako nějaké předem připravené hry východních i západních tajných služeb a vyvrcholit dehonestací ikonické figury Václava Havla a jeho tehdejšího okolí coby pouhých loutek v této zpravodajské hře. A to se už ocitáme zpět někde u legendární devadesátkové „Analýzy 17. listopadu“ M. Dolejšího, která byla asi první ucelenou konspirační teorií, zde šířenou (s oblibou z ní tenkrát citoval třeba M. Sládek),” myslí si Jan Zahradil.„Co budou ti novináři dekonstruovat dále, až celý ten listopadový a polistopadový étos pomohou postupně rozmydlit na padrť, fakt nevím,” dodal politik.Vyjádření Václava KlauseDříve řada českých médií s odkazem na materiály z Národního archivu dospěla k závěru, že český exprezident a tehdejší ministr financí Československa Václav Klaus údajně zajistil odeslání půjčky Sovětskému svazu ve výši 1,3 miliardy amerických dolarů, na které se s Moskvou údajně dohodla ještě předlistopadová československá vláda. Článek s těmito informacemi zveřejnily Hospodářské noviny.„Sám si na tuto půjčku Sovětskému svazu nevzpomínám, o této půjčce uzavřené 10. listopadu 1989, tedy jeden měsíc předtím, než jsem se stal ministrem financí, jsem nevěděl tehdy nic a nevím v podstatě ani teď,“ řekl bývalý prezident na speciální tiskové konferenci.Dodal však, že v půjčce, která měla zajistit, aby Sovětský svaz i při tehdejším nedostatku převoditelných rublů mohl i nadále nakupovat naše zboží, šlo zejména o odbyt strojírenských výrobků. Klaus přitom zdůraznil, že o ní řádně rozhodla tehdejší československá vláda, a to dávno před ním. „Nebyl to žádný tajný konspirativní akt,“ zdůraznil.Podle jeho slov se jedná o úmyslný mediální útok na jeho osobu, aby mu bylo případně zabráněno v návratu do aktivní politiky.

