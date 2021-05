Bavorský premiér vyzval k co nejrychlejšímu schválení Sputniku V

https://cz.sputniknews.com/20210530/bavorsky-premier-vyzval-k-co-nejrychlejsimu-schvaleni-sputniku-v-14665837.html

Premiér německé země Bavorsko Markus Söder vyzval Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), aby co možná nejdříve povolila používání ruské vakcíny proti... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

„Je třeba pokračovat ve vakcinaci. Především máme urychlit proces související se Sputnikem V. Nesmíme otálet kvůli ideologickým důvodům,“ cituje list Söderova slova pod titulkem Bavorský premiér vyzval EMA k co nejrychlejšímu schválení ruské vakcíny.Několik federálních zemí SRN již dříve prohlásilo, že hodlá jednostranně nakoupit vakcínu Sputnik V. A vláda v Bavorsku podepsala příslušnou dohodu o záměrech.Ruská vakcína absolvuje od 4. března postupnou expertízu v Evropské agentuře pro léčivé přípravky EMA, která se zabývá schválením vakcín pro použití na evropském trhu. V EMA již dříve vyslovili naději, že po ukončení inspekcí v Rusku bude agentura moci oznámit termíny hodnocení přípravku.Ruské ministerstvo zdravotnictví v srpnu 2020 zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji. Dostala název Sputnik V. Dnes byl tento přípravek schválen již v 66 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost vakcíny činila 97,6 % podle výsledků rozboru dat 3,8 milionu naočkovaných obyvatel Ruska, což je víc, než data uveřejněná dříve medicínským časopisem The Lancet (91,6 %), sdělil Ruský fond přímých investic (RDIF) a Gamalejův ústav.Sputnik V na SlovenskuObčané Slovenska si budou moci od 7. června zvolit pro vakcinaci proti koronaviru tu nebo jinou vakcínu, řekl na středeční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský,Předtím, ve středu, vládní tisková služba informovala, že kabinet ministrů většinou hlasů přijal rozhodnutí o tom, že ministr zdravotnictví má podniknout do 7. června potřebná opatření na zahájení očkování obyvatel Sputnikem V.Podle hlavy ministerstva zdravotnictví budou na očkování použity dávky Sputniku V, které republika již dostala, a ostatní pouze po schválení vakcíny EMA. „Při eventuálním dalším nákupu Sputniku V bude ministerstvo zdravotnictví jednat přísně v souladu s evropskými pravidly,“ řekl Lengvarský.Ministr poznamenal, že sám by se Sputnikem V očkovat nedal, protože nemá evropský certifikát. Zároveň ale den předtím Lengvarský prohlásil, že neexistuje žádný důvod pochybovat o bezpečnosti ruské vakcíny.Podle ministra zdravotnictví bude vakcinace Sputnikem V probíhat ve všech okresech republiky, a to pro lidi ve věku 18-60 let. Všichni, kdo se dají naočkovat, se budou nacházet pod kontrolou lékařů, stát na sebe bere odpovědnost za eventuální následky.Ministr poznamenal, že v republice je dost zájemců o očkování právě vakcínou Sputnik V.První dodávka Sputniku V byla dopravena na Slovensko již 1. března a vyvolalo to politický skandál, protože tehdejší premiér Igor Matovič a tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí o tom předem neinformovali ani prezidentku Zuzanu Čaputovou, ani kolegy z kabinetu ministrů. Vláda byla proti nákupu Sputniku V před jeho schválením evropským regulátorem, šest ministrů rezignovalo a vyzvalo k rezignaci Matoviče a Krajčího, což oba později učinili. Reorganizovaná vláda byla schválena 1. dubna, Matovič se stal vicepremiérem a ministrem financí.

