https://cz.sputniknews.com/20210530/belohorcova-vystrasila-fanousky-svym-usmevem-na-sexy-fotce-a-dostalo-se-ji-ostre-kritiky-14658874.html

Belohorcová vystrašila fanoušky svým úsměvem na sexy fotce a dostalo se jí ostré kritiky

Belohorcová vystrašila fanoušky svým úsměvem na sexy fotce a dostalo se jí ostré kritiky

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová svou novou fotkou dostala zřejmě do rozpaků nejednoho svého fanouška. Za všechno totiž může její popisek k fotce a... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T00:02+0200

2021-05-30T00:02+0200

2021-05-30T00:02+0200

celebrity

moderátorka

zuzana belohorcová

celebrita

instagram

foto

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1073/00/10730030_0:188:1081:796_1920x0_80_0_0_55a202789c4fb2f3227f51d52398baec.jpg

Na snímku, který Zuzana zveřejnila, pózuje v černém body, červeném saku a celkový look doplnila červenou rtěnkou a uhlazenými vlasy. „Nejkrásnější křivka ženy je její úsměv,“ uvedla k popisku k fotce.Nutno podotknout, že v komentářích se na Zuzanu sesypala vlna kritiky. Fanoušci se totiž zaměřili na onen úsměv, který zmiňuje u fotky. „Toto je úsměv?“ ptala se jedna z jejích sledujících.Hodně lidí Belohorcové psalo, že popisek o úsměvu se vůbec k fotce nehodí. „Zuzko, akorát toto motto se na tuto fotku moc nehodí,“ vyjádřila názor uživatelka a další se přidala: „Ano, ale toto není úsměv.“Někteří pak poukazovali i na celkový vzhled moderátorky. „Tak nevím, ten úsměv asi ne, a jinak asi také, sorry.“ „Zuzka je krásná žena ve středních letech, jen už se nehodí vulgární rozkročená póza, i když ten chrup je krásný bílý, úsměv tam jen těžko hledat. Škoda, jinak krásná,“ znělo v dalším komentáři.Nutno podotknout, že ač kritických komentářů bylo pod fotkou k přečtení značné množství, některým se přece jen i taková fotka líbila. Někteří uživatelé označili totiž Zuzanu za „krásnou“ či k fotce napsali obdivné „wow“.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Poté se však přestěhovali do Španělska, konkrétně do Marbelly.

https://cz.sputniknews.com/20210405/vytrela-zrak-celemu-slovensku-belohorcova-jako-britney-spearsova-ohromila-svou-postavou-a-nejen-tim-13441651.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moderátorka, zuzana belohorcová, celebrita, instagram, foto, kritika