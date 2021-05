https://cz.sputniknews.com/20210530/bloomberg-clenske-staty-eu-navrhly-usa-spolecne-prohlaseni-proti-rusku-14664553.html

Bloomberg: Členské státy EU navrhly USA společné prohlášení proti Rusku

Bloomberg: Členské státy EU navrhly USA společné prohlášení proti Rusku

Evropská unie zaslala USA návrh společného prohlášení pro summit plánovaný na 15. června, který má obsahovat jasnou odpověď na „model negativního chování“ a... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Summit EU-USA se má konat v úterý 15. června v Bruselu, tedy den před osobní schůzkou prezidentů Ruska a USA, Vladimira Putina a Joea Bidena, k níž dojde v Ženevě.Podle verze Bloomberg vystoupí EU a USA na summitu proti „represím Ruska vůči občanské společnosti, opozici a nezávislým médiím“ a učiní prohlášení o těsnější ekonomické spolupráci.Strany mohou rovněž učinit prohlášení o společném vzdorování Číně, jak se také praví v návrhu prohlášení.Připomeňme, že vztahy mezi Moskvou a Západem se zhoršily kvůli situaci na Donbasu, kde Kyjev zahájil v roce 2014 vojenskou operaci proti samozvaným LLR a DLR, a kvůli Krymu, který se znovu připojil k Rusku po referendu na poloostrově. Západní státy nejednou obvinily Rusko z vměšování se do vnitřních záležitostí Ukrajiny.V Moskvě všechna obvinění odmítají a zdůrazňují, že Rusko není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, a podotýkají, že otázka Krymu je jednou provždy vyřešena. Protiruské sankce Západu považuje Moskva za kontraproduktivní. Ruská vláda podnikla odvetná opatření a zahájila kurs na nahrazení importu.Vztahy se ještě víc vyhrotily poté, co Česko obvinilo ruské tajné služby z účasti na výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Praha vypověděla 18 ruských diplomatů. Moskva označila obvinění za absurdní a nepodložená a prohlásila za nežádoucí osoby 20 zaměstnanců české diplomatické mise.Na Západě také znějí prohlášení o údajném posílení „agresivních akcí“ ze strany Ruska proti Ukrajině. V Kremlu v reakci na to zdůraznili, že Rusko přesunuje své vojáky na hranicích vlastního území, že to nikoho neohrožuje a nemá znepokojovat, a že ruská hrozba je „výmysl těch, kdo chtějí těžit ze své role předního oddílu boje s Ruskem, dostat za to jisté bonusy a preference“.

K.K. Hitlerovská koalice se ozvala. Což takhle udělat společné prohlášení o Kolumbii? Kde si USA vymohly souhlas s reálnými akcemi amerických jednotek proti drogovým kartelům přímo v Kolumbii. Výsledek? Občanské nepokoje, nesouhlas lidí se současnou vládou, 49 mrtvých, 120 pohřešovaných a 2 000 zraněných. Tohle naše demokraty nezajímá?! Ano. Proč by je to zajímalo, když je NATO včele s Amerikou hitlerovské koalice. Ta bude vždy v každém případě proti Rusku ať je v jakékoli podobě, dokud se nedostane k jeho zdrojům a ruské obyvatelstvo nepovraždí. 13

Toudy Štátom EU a Amerike už len svätožiara chýba nad hlavou , lebo oni sa neuveriteľne priateľsky správajú k Rusku. Mali by konečne pochopiť a vziať na vedomie , že hegemónia západu a Ameriky definitívne skončila a Rusi si už po nose brnkať nedajú . 8

