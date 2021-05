https://cz.sputniknews.com/20210530/britska-rozvedka-povazuje-unik-koronaviru-z-laboratore-za-mozny-14663530.html

Britská rozvědka považuje únik koronaviru z laboratoře za „možný“

Britská rozvědka považuje únik koronaviru z laboratoře za „možný"

Britská rozvědka dnes pokládá variantu úniku koronaviru SARS-CoV-2 z laboratoře za „možnou“. Informuje o tom tamní deník The Times s odkazem na vlastní zdroje. 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Západní rozvědky, včetně té britské, dříve považovaly tuto verzi za málo pravděpodobnou, avšak dnes se jejich názor změnil.Britský profesor Angus Dalglish a norský virolog Birger Sorensen již dříve prohlásili, že mají „důkazy“ o umělém původu koronaviru.Podle jejich názoru jej vyvinuli čínští vědci SARS-CoV-2 ve wu-chanské laboratoři a pak se pokusili „zahladit stopy“, aby všechno nasvědčovalo přirozenému původu viru.Bývalý šéf ruské agentury Rospotrebnadzor Gennadij Oniščenko vyslovil v komentáři pro Sputnik přesvědčení, že žádná z verzí o původu koronaviru nemůže být zatím prokázána, protože nefunguje konvence pro biologické a toxické zbraně.Deník The Telegraph již dříve, s odkazem na vysoce postavený zdroj, informoval, že britské tajné služby spolupracují s USA ve vyšetřování laboratorní verze původu koronaviru. Bílý dům předtím zveřejnil zprávu pro tisk, podle které není verze o šíření koronaviru kvůli havárii ve vědecké laboratoři zatím vyloučena.WHO v březnu zveřejnila úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu expertů, který navštívil Wu-chan, aby zjistil původ koronaviru. Možnost úniku SARS-CoV-2 z laboratoře je v něm označena za „velmi málo pravděpodobnou“. Ve zprávě se rovněž praví, že koronavirus nového typu byl nejspíše přenesen na lidi z netopýrů přes jiného živočicha.Jinou verzi původu covidu-19, přímý přenos ze živočicha, zařadili experti na seznam hypotéz „od možných do pravděpodobných.“ Mise WHO také označila za „možnou“ verzi vzniku koronaviru přes chlazené potraviny.Peking nejednou učinil prohlášení, že neskrývá údaje o SARS-CoV-2 a popřel možnost vzniku viru v laboratoři.

K.K. Čapiga a Miškin na pokoji v Salizbury ho uvařili a on jim unikl. Je nám to jasné do puntíku. :-) 49

bancafe A je všeobecně známo, že měli závadu na filtraci a dekontaminaci v laboratoři c USA na vojenské základně, odkud pak odlétali USA sportovci do Wu-chanu. Hned na to se to tam rozšířilo. 48

