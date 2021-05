https://cz.sputniknews.com/20210530/cr-hraje-v-bruselu-roli-poslusneho-nymanda-sarapatka-uvedl-proc-eu-nezasahla-v-pripade-vrbetic-14665629.html

„ČR hraje v Bruselu roli poslušného nýmanda.“ Šarapatka uvedl, proč EU nezasáhla v případě Vrbětic

Bývalý diplomat a nezávislý poslanec Milan Šarapatka v rozhovoru pro Parlamentní listy okomentoval situaci s vynuceným přistáním letadla Ryanair v Minsku, a... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Přistání letadla Ryanair, ve kterém cestoval opoziční novinář Roman Protasevič, vyjadřuje podle Šarapatky především slabost režimu prezidenta Alexandra Lukašenka.Co se ale týče reakce Evropské unie, která začala blokovat lety běloruských aerolinií a připravuje další sankce proti zemi, Šarapatka se domnívá, že tenhle přístup není příliš spravedlivý. „Horší jsou dopady na obyvatele Běloruska i dalších zemí tím, že Evropská unie blokuje lety běloruských aerolinií. Myslím si, že tato sankce je zamířená špatně – na obyvatele, nikoliv na režim Lukašenka,“ uvedl poslanec.Tenhle unijní přístup k Bělorusku navíc podle něj vede jen k tomu, aby ještě více Bělorusko přivázalo k Rusku. „Bělorusko donedávna váhalo nad návrhy Ruska na federální uspořádání. S pokračujícím tlakem Evropské unie mu ale nejspíš nic jiného nezbude. Říká se, že orgány Evropské unie jsou odkladištěm neúspěšných politiků ze členských zemí. Platí to i pro unijní diplomacii,“ tvrdí Šarapatka.Dodává pak, že nebyl překvapen, že Evropská unie nechtěla zasáhnout v případě Vrbětic a České republiky stejně razantně, jako i v případě Běloruska. Vysvětlení politiků členských států, že Češi neinformovali spojence dopředu, považuje Šarapatka za průhlednou záminku. Celá kauza Vrbětice podle něj posloužila jako zástupný problém sloužící jinému účelu. Domnívá se, že takovým účelem by mohlo být dění na Ukrajině nebo kontrakt na Dukovany.Případ s cestou ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy vidí Šarapatka jako „neuvěřitelnou blamáž a současně zpravodajskou hru“. Nejsmutnější je ale pro něj výsledek celé kauzy.

ToMašek ano, nýmandi teď mají ČR pod palcem... jděte k volbám! 11

➗❌➖➕ Brusel je jedna z důležitých centrál USraelské říše a moci. Proto je zemím v Evropě důležité jako Anglie ukončit členství v tak zvané Bruselské Evropě a buď zůstat suverénní země, nebo se radši připojit k jiným nepolitickým ekonomickým združením, jako je třeba BRICS, atd. Výběr je veliký a Brusel stojí na hov.o.. 🇪🇺👎🤮🚾🚾 7

