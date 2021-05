https://cz.sputniknews.com/20210530/dara-rolins-vyrazila-za-odpocinkem-a-sluncem-ale-dovolenou-v-dubaji-ji-pokazil-uraz-14666159.html

Dara Rolins vyrazila za odpočinkem a sluncem, ale dovolenou v Dubaji jí pokazil úraz

Dara Rolins vyrazila za odpočinkem a sluncem, ale dovolenou v Dubaji jí pokazil úraz

Slovenská zpěvačka Dara Rolins je známá tím, že si několikrát do roka dopřává odpočinek u moře, a to bez ohledu na roční období. Po letech, kdy trávila zimu na... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T17:32+0200

2021-05-30T17:32+0200

2021-05-30T17:32+0200

fotografie

dovolená

zranění

dubaj

instagram

celebrity

dara rolins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/12918742_0:336:1200:1011_1920x0_80_0_0_e873502bc2fd2ae0bf7378ad35d0bb99.jpg

Rolins vyrazila spolu se svou dcerkou k moři. A počasí jim opravdu přeje, jelikož v nejznámějším městě SAE se teploty aktuálně pohybují kolem 40 stupňů Celsia. Daře se však dovolená tak trochu zkomplikovala a nevyvíjí se tak úplně podle jejích představ. Může za to úraz, který si přivodila.Zpěvačka prozradila, že sotva s dcerou dorazily do Dubaje a užívaly si horký den u bazénu, vyváděla zřejmě trochu víc, než měla. Na fotografii Dara sedí na lehátku a jde vidět, že má ovázanou nohu. Poté vysvětlila, co se jí stalo, a zároveň přidala dobrou radu získanou vlastní zkušeností.Dařin úraz však mnohé fanoušky zaskočil. Většina z nich jí proto psala, ať na sebe dává pozor a je hlavně brzy zase v pořádku.A další se nesly v dost podobném duchu: „Krásnou dovolenou, bambule. A hlavně na sebe dávejte pozor a hodně, hodně sluníčka, zlatíčka naše.“Pár komentujících se pak podělilo o svůj příběh: „Jak já ti rozumím. Já to měla v Paříži. No co, památky jsou památky a musela jsem je vidět, kotník… bolest… A přesto s úsměvem. Krásný zbytek dovolenky, užijte si to.“Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

dubaj

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fotografie, dovolená, zranění, dubaj, instagram, dara rolins